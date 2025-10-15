عربي
بث مباشر.. بوتين يجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو
رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة
رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، "جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار المداولات مع الأطراف الوطنية والإقليمية... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
وقال مصطفى، خلال كلمته في ورشة عمل لتعزيز دور مجالس التشغيل والتدريب المحلية في صياغة استراتيجيات سوق العمل المحلية، وتعزيز التعاون ودعم فرص العمل المستدامة في فلسطين، إن "الحكومة جاهزة، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: "سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الإنجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان".وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.
https://sarabic.ae/20251015/إعلام-إسرائيل-قررت-فتح-معبر-رفح-بعد-تسلم-رفات-4-محتجزين-من-غزة-1106015353.html
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-إسرائيل-لم-تتسلم-جثث-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-المهمة-لم-تنته-بعد--1106008670.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة

11:01 GMT 15.10.2025
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، "جاهزية الحكومة في خططها لإعادة إعمار قطاع غزة، واستمرار المداولات مع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك".
وقال مصطفى، خلال كلمته في ورشة عمل لتعزيز دور مجالس التشغيل والتدريب المحلية في صياغة استراتيجيات سوق العمل المحلية، وتعزيز التعاون ودعم فرص العمل المستدامة في فلسطين، إن "الحكومة جاهزة، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف: "سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الإنجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان".
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
إعلام: إسرائيل قررت فتح معبر رفح بعد تسلم رفات 4 محتجزين من غزة
05:45 GMT
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.
ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.
وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
ترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
أمس, 17:34 GMT
وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.
كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.
