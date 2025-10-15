https://sarabic.ae/20251015/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-الحكومة-جاهزة-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106029395.html

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة

وقال مصطفى، خلال كلمته في ورشة عمل لتعزيز دور مجالس التشغيل والتدريب المحلية في صياغة استراتيجيات سوق العمل المحلية، وتعزيز التعاون ودعم فرص العمل المستدامة في فلسطين، إن "الحكومة جاهزة، رغم صعوبة المهمة والبيئة المعقدة، والتصميم بقيادة الرئيس محمود عباس على تحمل المسؤوليات تجاه أهلنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف: "سنخرج من نكبة غزة إلى الدولة المستقلة وعاصمتها القدس تحت قيادة الرئيس محمود عباس، وبجهود المؤسسات الوطنية المخلصة، وإعلان نيويورك، واعتراف 159 دولة بنا حتى الآن، هو خير دليل على الإنجاز على هذا الطريق، فنحن نريد الدولة مستقلة، خالية من الحروب، خالية من الاحتلال والاستيطان".وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "الوضع الاقتصادي المالي الصعب والبطالة العالية سببها الأول هو الاحتلال، وزوال الاحتلال أمر أساسي من أجل تغيير ذلك"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بالمطلوب باتجاه إعادة إطلاق الاقتصاد الوطني، وتطوير عمل المؤسسات، وإنفاذ القانون والعدل.ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، وثيقة شاملة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، أمس الاثنين، سراح 20 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك في إطار الاتفاق مع إسرائيل.وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت سراح 1718 أسيرا فلسطينيا من المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى 250 سجينا آخرين يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.وفي 29 سبتمبر/ أيلول 2025، تم الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة، التي تتكون من 20 بندا، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، بشرط إطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة.كما اقترحت الوثيقة ألا يكون لـ"حماس" أو أي فصائل فلسطينية مسلحة أخرى أي دور في إدارة قطاع غزة، وأن تُنقل السيطرة على القطاع إلى لجنة تكنوقراطية تُشرف عليها هيئة دولية برئاسة ترامب.

