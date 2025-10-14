https://sarabic.ae/20251014/الجيش-الإسرائيلي-الصليب-الأحمر-يتسلم-جثث-4-محتجزين-إسرائيليين-في-قطاع-غزة--1106011868.html

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين شهداء وهم الآن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".وتابع عبر منصة "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!". واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا

