https://sarabic.ae/20251014/الجيش-الإسرائيلي-الصليب-الأحمر-يتسلم-جثث-4-محتجزين-إسرائيليين-في-قطاع-غزة--1106011868.html
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T19:58+0000
2025-10-14T19:58+0000
2025-10-14T20:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_0:50:1597:948_1920x0_80_0_0_c049509d2b6ef0b4aa8c26ecb02e2001.jpg
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين شهداء وهم الآن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".وتابع عبر منصة "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!". واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.الصليب الأحمر يعلن الإفراج عن 7 محتجزين لدى "حماس"إعلام إسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة يبدأ في الثامنة صباحا
https://sarabic.ae/20251013/الصليب-الأحمر-يعلن-بدء-الإفراج-عن-7-محتجزين-لدى-حماس---عاجل-1105923965.html
https://sarabic.ae/20251014/ترامب-إسرائيل-لم-تتسلم-جثث-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-المهمة-لم-تنته-بعد--1106008670.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925243_133:0:1465:999_1920x0_80_0_0_440aceab37c19ae6b77a3a6498bdeeb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يتسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة
19:58 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 20:04 GMT 14.10.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده 4 توابيت تعود إلى مختطفين شهداء وهم الآن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة. يجب على حماس تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة كافة المختطفين".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
وتابع عبر منصة "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل
! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!".
واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.