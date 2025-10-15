https://sarabic.ae/20251015/الحكومة-الإسرائيلية-نتوقع-من-حماس-الوفاء-بالتزاماتها-وإعادة-جميع-الرهائن-1106036021.html
الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن
الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن
سبوتنيك عربي
أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع من "حماس" الالتزام بإعادة جميع الرهائن المحتجزين لديها، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T13:34+0000
2025-10-15T13:34+0000
2025-10-15T13:34+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff0d1c37ca8472b3032a3bd9b9e44d50.jpg
وخلال مؤتمر صحفي، شددت المتحدثة على أن "حماس ملزمة بالوفاء بتعهداتها أمام الوسطاء، وإعادة جميع الرهائن دون استثناء". واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251015/يونيسف-90--من-منازل-قطاع-غزة-تضررت-أو-تم-تدميرها-خلال-الحرب-1106034429.html
https://sarabic.ae/20251015/إعلام-إسرائيل-قررت-فتح-معبر-رفح-بعد-تسلم-رفات-4-محتجزين-من-غزة-1106015353.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/09/1105786691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a98677ff2c626625be8ae6bb6df832d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن
أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع من "حماس" الالتزام بإعادة جميع الرهائن المحتجزين لديها، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي، شددت المتحدثة على أن "حماس
ملزمة بالوفاء بتعهداتها أمام الوسطاء، وإعادة جميع الرهائن دون استثناء".
وأضافت: "لن نقبل بأي مساومة في هذا الشأن، وسنواصل بذل كل الجهود حتى عودة جميع الرهائن سالمين".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة
، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.