الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

الحكومة الإسرائيلية: نتوقع من "حماس" الوفاء بالتزاماتها وإعادة جميع الرهائن

أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تتوقع من "حماس" الالتزام بإعادة جميع الرهائن المحتجزين لديها، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وخلال مؤتمر صحفي، شددت المتحدثة على أن "حماس ملزمة بالوفاء بتعهداتها أمام الوسطاء، وإعادة جميع الرهائن دون استثناء". واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة. وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين. وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

