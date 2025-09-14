https://sarabic.ae/20250914/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يصف-رئيس-وزراء-إسبانيا-وحكومته-بأنهم-عار-على-البلاد-1104849564.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يصف رئيس وزراء إسبانيا وحكومته بأنهم "عار على البلاد"

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته، واعتبرهم "عارًا على إسبانيا"، وذلك على خلفية احتجاجات مؤيدة لفلسطين... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

موسكو، 14 سبتمبر - سبوتنيك. وكتب ساعر على منصة "إكس": "قبل أيام قليلة، أعرب رئيس وزراء إسبانيا عن أسفه لعدم امتلاكه قنبلة نووية لوقف إسرائيل. واليوم دعا المتظاهرين للخروج إلى الشوارع".وكان متظاهرون مؤيدون لفلسطين قد أطلقوا أعمال عنف خلال المرحلة النهائية لسباق "فويلتا إسبانيا" للدراجات الهوائية في مدريد، ما أجبر المنظمين على إنهائه مبكرًا.وشاهد مراسل سبوتنيك قوات الشرطة وهي تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".

