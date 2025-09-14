إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
أبدت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في...
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".
سبوتنيك عربي
أبدت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".

وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.

كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحد من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعزيز دعم إسبانيا للسلطة الفلسطينية، وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة.

وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".
