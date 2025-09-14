https://sarabic.ae/20250914/إسبانيا-يجب-ألا-تشارك-إسرائيل-في-أي-حدث-رياضي-أو-ثقافي-1104841904.html

إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي

إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي

أبدت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في... 14.09.2025

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".

غزة

