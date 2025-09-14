إسبانيا: يجب ألا تشارك إسرائيل في أي حدث رياضي أو ثقافي
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أبدت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".
وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجًا للكرامة والموقف الأخلاقي".
وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد أعلن، الاثنين الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال في مؤتمر صحفي إن بلاده قررت حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر الموانئ الإسبانية.
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الحد من الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعزيز دعم إسبانيا للسلطة الفلسطينية، وزيادة مساهمة إسبانيا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وزيادة تخصيص المساعدات الإنسانية والتعاون لغزة.
وأضاف سانشيز في المؤتمر الصحفي: "إن حماية الوطن شيء، وقصف المستشفيات وتجويع الأطفال الأبرياء حتى الموت شيء آخر تماما، وما تفعله إسرائيل هو إبادة شعب أعزل، إنها تنتهك جميع قوانين القانون الإنساني، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي".