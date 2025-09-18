إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
© AP Photo / Mike Corder
تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أن مدريد ستطلق تحقيقًا في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في القطاع، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيق يهدف إلى "جمع الأدلة وتسليمها إلى الجهات المختصة، امتثالًا لالتزامات إسبانيا في مجال التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان".
ويشمل التحقيق جرائم محتملة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف الأشخاص والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح.
وأمر أورتيز بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، لمتابعة هذه القضية.
وأمر أورتيز بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، لمتابعة هذه القضية.
15 سبتمبر, 17:04 GMT
وستقدم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية التي تتولى قضايا مفتوحة ضد إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المزعومة في غزة.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) أعلنت، الثلاثاء الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو في فيينا، في حال مشاركة إسرائيل في الحدث.
وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) أعلنت، الثلاثاء الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو في فيينا، في حال مشاركة إسرائيل في الحدث.
14 سبتمبر, 19:26 GMT
وبهذا القرار، تصبح إسبانيا الدولة الخامسة التي تعلن موقفا مماثلا بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولة من مجموعة "الخمس الكبرى"، التي تضم إلى جانبها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية للمسابقة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار، الذي قدمه رئيس "RTVE" خوسيه بابلو لوبيز، حظي بموافقة 10 أعضاء، ومعارضة 4، وامتناع عضو واحد من أصل 15 عضوا في مجلس الإدارة.
يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.