https://sarabic.ae/20250918/إسبانيا-تفتح-تحقيقا-بانتهاكات-حقوق-الإنسان-في-غزة-لدعم-المحكمة-الجنائية-الدولية-1104975425.html

إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية

إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أن مدريد ستطلق تحقيقًا في "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، بهدف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T08:52+0000

2025-09-18T08:52+0000

2025-09-18T08:52+0000

غزة

أخبار العالم الآن

المحكمة الجنائية الدولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg

وأصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو غارسيا أورتيز، مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في القطاع، وفقا لوسائل إعلام إسبانية.ويشمل التحقيق جرائم محتملة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف الأشخاص والممتلكات المحمية في سياق النزاع المسلح. وأمر أورتيز بتشكيل فريق تحقيق مشترك يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو ورئيس مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، خيسوس ألونسو، لمتابعة هذه القضية.وستقدم نتائج التحقيق إلى الهيئات الدولية التي تتولى قضايا مفتوحة ضد إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المزعومة في غزة.وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) أعلنت، الثلاثاء الماضي، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو في فيينا، في حال مشاركة إسرائيل في الحدث.وبهذا القرار، تصبح إسبانيا الدولة الخامسة التي تعلن موقفا مماثلا بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولة من مجموعة "الخمس الكبرى"، التي تضم إلى جانبها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية للمسابقة، وفقا لوسائل إعلام غربية.يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250915/إسبانيا-تلغي-صفقة-أسلحة-بقيمة-700-مليون-يورو-مع-شركة-إسرائيلية-1104878323.html

https://sarabic.ae/20250914/إسبانيا-يجب-ألا-تشارك-إسرائيل-في-أي-حدث-رياضي-أو-ثقافي-1104841904.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية