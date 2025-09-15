https://sarabic.ae/20250915/إسبانيا-تلغي-صفقة-أسلحة-بقيمة-700-مليون-يورو-مع-شركة-إسرائيلية-1104878323.html
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية
أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS". 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T17:04+0000
2025-09-15T17:04+0000
2025-09-15T17:05+0000
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg
ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليًا.وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجا للكرامة والموقف الأخلاقي". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
غزة
17:04 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 17:05 GMT 15.09.2025)
أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS".
ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية
، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليًا.
شمل العقد توريد 12 قاذفة، إلى جانب رادارات، طائرات من دون طيار، ومركبات دعم، استنادًا إلى نظام PULS (نظام الإطلاق الدقيق والشامل) الذي تطوره "إلبيت سيستمز".
وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.
يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا
وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".
وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجا للكرامة والموقف الأخلاقي".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة
، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.