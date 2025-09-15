https://sarabic.ae/20250915/إسبانيا-تلغي-صفقة-أسلحة-بقيمة-700-مليون-يورو-مع-شركة-إسرائيلية-1104878323.html

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS". 15.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-15T17:04+0000

2025-09-15T17:04+0000

2025-09-15T17:05+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104745443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36339ac6ee1a99b933cf15f25c2bcf0c.jpg

ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليًا.وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجا للكرامة والموقف الأخلاقي". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

https://sarabic.ae/20250914/زعماء-منظمة-التعاون-الإسلامي-يدعون-إلى-إعادة-إعمار-غزة-ويرفضون-تهجير-الفلسطينيين-1104848758.html

https://sarabic.ae/20250914/إعلام-بريطانيا-تحظر-على-الإسرائيليين-الدراسة-في-أكاديمية-دفاعية-عريقة-بسبب-حرب-غزة-1104840388.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار العالم الآن