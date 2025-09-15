إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية
ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليًا.وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجا للكرامة والموقف الأخلاقي". وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية

17:04 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 17:05 GMT 15.09.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatنزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلنت الحكومة الإسبانية إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS".
ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليًا.
شمل العقد توريد 12 قاذفة، إلى جانب رادارات، طائرات من دون طيار، ومركبات دعم، استنادًا إلى نظام PULS (نظام الإطلاق الدقيق والشامل) الذي تطوره "إلبيت سيستمز".

وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.
يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.
وكانت نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، يولاندا دياز، قد أبدت تأييدها الصريح للمظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تسببت في إلغاء المرحلة النهائية لسباق دراجات "فويلتا إسبانيا" في مدريد، والتي كان من المقرر أن تشهد مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك.
وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شاركته مع لقطات فيديو للاحتجاجات، قالت دياز: "المجتمع الإسباني يرفض تطبيع الإبادة الجماعية في غزة ضمن الفعاليات الرياضية والثقافية، ولا ينبغي السماح لإسرائيل بالمشاركة في أي حدث".
وأضافت: "نقدم كامل دعمنا للمظاهرات التي خرجت تضامنا مع الشعب الفلسطيني خلال سباق فويلتا، حيث يمثل مواطنونا نموذجا للكرامة والموقف الأخلاقي".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
