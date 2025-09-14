https://sarabic.ae/20250914/زعماء-منظمة-التعاون-الإسلامي-يدعون-إلى-إعادة-إعمار-غزة-ويرفضون-تهجير-الفلسطينيين-1104848758.html

زعماء منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى إعادة إعمار غزة ويرفضون تهجير الفلسطينيين

زعماء منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى إعادة إعمار غزة ويرفضون تهجير الفلسطينيين

رفض قادة الدول العربية والإسلامية، اليوم الأحد، رفضا قاطعا تهجير الشعب الفلسطيني، ودعوا المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك وفقا... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في مشروع الإعلان، الذي سيقره رؤساء هذه الدول في قمة الدوحة، في 15 سبتمبر/أيلول، ردا على الهجوم الإسرائيلي: "ندين أي محاولة إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من الأراضي المحتلة عام 1967 تحت أي ذريعة... كما نؤكد على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة سياسيا وفنيا، ويجب أن تبدأ عملية إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن".ودعت دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم في هذه العملية، وكذلك المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد في القاهرة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع، وأكدت أن السلام لن يتحقق في الشرق الأوسط بتجاهل القضية الفلسطينية ومهاجمة الوسطاء الذين يبذلون جهودا لإنهاء الحرب في قطاع غزة.ودعت دول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحديد جدول زمني واضح لذلك.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.وتقوم إسرائيل بصورة متكررة بهجمات ضد مواقع داخل العديد من دول المنطقة مثل لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

