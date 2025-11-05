https://sarabic.ae/20251105/باحث-سياسي-السلاح-النوعي-الروسي-يستطيع-تدمير-أوروبا-في-لحظات-وهذه-رسالة-مهمة-لمن-يدعمون-أوكرانيا--1106764138.html
باحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
باحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
وأضاف العويوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي يؤكد في يوم الوحدة الوطنية، أن الشعب الروسي بوحدته يستطيع أن يصنع المعجزات"، مؤكدا أنه "امتلاك روسيا للسلاح النوعي الفعال تستطيع فرض الاستقرار ليس فقط في المنطقة المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا بل في العالم"، وتابع: "روسيا لا تستخدم سلاحها النوعي إلا عندما يتم تهديد الأمن الروسي الداخلي".وأوضح العويوي أن "روسيا في السابق كانت تلحق الدول الغربية في عملية سباق التسلح لكن اليوم الروس يسبقون في هذا المجال خاصة في مسألة السلاح الاستراتيجي الصاروخي"، كاشفا أن "هذه الأسلحة النوعية التي ليس لها مثيل تستطيع تدمير أوروبا بلحظات وهذه رسالة مهمة جدا للرؤوس الحامية ومن يدعمون أوكرانيا للاستمرار في هذه الأزمة".وأكد العويوي أن "إعلان بوتين مشاركة وفد روسي في قمة العشرين هي رسالة لمن يحاولون فرض حصار على روسيا التي أثبتت أن لها نافذة على كل العالم".
باحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
علق الباحث السياسي والأستاذ في العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الروسي، الدكتور أسعد العويوي، على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوحدة الوطنية الروسية، قائلا: "من خلال الحضور الروسي على الصعيد العالمي والكوني اليوم، نشعر أن روسيا بهذه القيادة بمثابة امتداد للشعب الروسي الذي يثبت أنه بوحدته الوطنية يستطيع كسر التحديات الأطلسية كافة".
وأضاف العويوي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الرئيس الروسي يؤكد في يوم الوحدة الوطنية، أن الشعب الروسي بوحدته يستطيع أن يصنع المعجزات"، مؤكدا أنه "امتلاك روسيا للسلاح النوعي الفعال تستطيع فرض الاستقرار ليس فقط في المنطقة المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا بل في العالم"، وتابع: "روسيا
لا تستخدم سلاحها النوعي إلا عندما يتم تهديد الأمن الروسي الداخلي".
ورأى أن "العالم الذي يُحكم بقطبية واحدة هو عالم مليء بالأزمات والحروب، وبالتالي الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب تكون فيه روسيا قطبا مميزا يحافظ على الاستقرار والأمن العالمي، هو أمر تتميز به روسيا"، لافتا إلى أن "روسيا بلد يريد الاستقرار والأمن لكل شعوب العالم وبناء علاقات بين الدول أساسها الاحترام والمنفعة المتبادلة".
وأوضح العويوي أن "روسيا في السابق كانت تلحق الدول الغربية في عملية سباق التسلح لكن اليوم الروس يسبقون في هذا المجال خاصة في مسألة السلاح الاستراتيجي الصاروخي
"، كاشفا أن "هذه الأسلحة النوعية التي ليس لها مثيل تستطيع تدمير أوروبا بلحظات وهذه رسالة مهمة جدا للرؤوس الحامية ومن يدعمون أوكرانيا للاستمرار في هذه الأزمة".
وأكد العويوي أن "إعلان بوتين
مشاركة وفد روسي في قمة العشرين هي رسالة لمن يحاولون فرض حصار على روسيا التي أثبتت أن لها نافذة على كل العالم".