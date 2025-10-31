https://sarabic.ae/20251031/بوتين-يوم-الوحدة-الوطنية-يكرس-تماسك-المجتمع-الروسي-1106586949.html
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن يوم الوحدة الوطنية يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال.
وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".وأكد بوتين، أن صيغة لقاءات أمناء مجالس الأمن التابعة لدول رابطة الدول المستقلة، لسنوات عديدة، سمحت بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية هذه البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية.وأضاف بوتين في رسالته: "على مر القرون، حافظت بلادنا وعززت تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة، وسعت جاهدةً إلى الإثراء المتبادل للثقافات الوطنية المميزة وتطويرها".ويتم الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، فيما يعقد مهرجان دولي واسع النطاق بعنوان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة" في موسكو، لأول مرة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، عشية هذا الاحتفال.روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضاتالكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
08:48 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 31.10.2025)
وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".
وأكد بوتين، أن صيغة لقاءات أمناء مجالس الأمن التابعة لدول رابطة الدول المستقلة، لسنوات عديدة، سمحت بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية هذه البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية.
وقال بوتين في رسالته الترحيبية: "على مدى سنوات عديدة أتاحت لنا هذه الصيغة، بالعمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية بلداننا من التهديدات الخارجية والداخلية، حل وبفعالية مسائل أخرى ملحة".
وأضاف بوتين في رسالته: "على مر القرون، حافظت بلادنا وعززت تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة، وسعت جاهدةً إلى الإثراء المتبادل للثقافات الوطنية المميزة وتطويرها".
ويتم الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، فيما يعقد مهرجان دولي واسع النطاق بعنوان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة" في موسكو، لأول مرة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، عشية هذا الاحتفال.