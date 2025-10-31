عربي
https://sarabic.ae/20251031/بوتين-يوم-الوحدة-الوطنية-يكرس-تماسك-المجتمع-الروسي-1106586949.html
بوتين: يوم الوحدة الوطنية يكرس تماسك المجتمع الروسي
بوتين: يوم الوحدة الوطنية يكرس تماسك المجتمع الروسي
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن يوم الوحدة الوطنية يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T08:48+0000
2025-10-31T08:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c002888d127ea33c2f94b022c579a06.jpg
وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".وأكد بوتين، أن صيغة لقاءات أمناء مجالس الأمن التابعة لدول رابطة الدول المستقلة، لسنوات عديدة، سمحت بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية هذه البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية.وأضاف بوتين في رسالته: "على مر القرون، حافظت بلادنا وعززت تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة، وسعت جاهدةً إلى الإثراء المتبادل للثقافات الوطنية المميزة وتطويرها".ويتم الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، فيما يعقد مهرجان دولي واسع النطاق بعنوان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة" في موسكو، لأول مرة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، عشية هذا الاحتفال.روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضاتالكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251031/-الكرملين-بوتين-سيمنح-جوائز-حكومية-لمطوري-صاروخ-بوريفيستنيك-النووي-1106579692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106402953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dbb25217d062800d098a198d3c66d98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

بوتين: يوم الوحدة الوطنية يكرس تماسك المجتمع الروسي

08:48 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 31.10.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن يوم الوحدة الوطنية يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال.
وقال بوتين، في رسالة ترحيبية بالمشاركين في مهرجان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة"، قرأها سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو: إن "افتتاح المهرجان عشية يوم الوحدة الوطنية له دلالة رمزية، حيث إن هذا اليوم يجسد تماسك المجتمع الروسي واستمرارية الأجيال".
وأكد بوتين، أن صيغة لقاءات أمناء مجالس الأمن التابعة لدول رابطة الدول المستقلة، لسنوات عديدة، سمحت بتطوير تدابير مشتركة تهدف إلى حماية هذه البلدان من التهديدات الخارجية والداخلية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الكرملين: بوتين سيمنح جوائز حكومية لمطوري صاروخ "بوريفيستنيك" النووي
04:30 GMT

وقال بوتين في رسالته الترحيبية: "على مدى سنوات عديدة أتاحت لنا هذه الصيغة، بالعمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير تهدف إلى حماية بلداننا من التهديدات الخارجية والداخلية، حل وبفعالية مسائل أخرى ملحة".

وأضاف بوتين في رسالته: "على مر القرون، حافظت بلادنا وعززت تقاليد حسن الجوار والصداقة والثقة المتبادلة، وسعت جاهدةً إلى الإثراء المتبادل للثقافات الوطنية المميزة وتطويرها".
ويتم الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا، في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، فيما يعقد مهرجان دولي واسع النطاق بعنوان "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة" في موسكو، لأول مرة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي، عشية هذا الاحتفال.
روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضات
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
