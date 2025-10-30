عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضات
روسيا: منفتحون على التسوية في أوكرانيا وتطوير مسار إسطنبول للمفاوضات

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، أن موسكو منفتحة على تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك كل الشروط اللازمة لاستئناف مسار المفاوضات في إسطنبول.
وقال غالوزين في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية:"روسيا منفتحة على التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية وعلى مواصلة المفاوضات المباشرة مع ممثلي كييف. وقد أكد الجانب التركي مرارًا استعداده لتوفير منصة إسطنبول لاستضافة هذه المحادثات، وبالتالي فإن جميع الظروف متاحة لاستئناف المسار، باستثناء غياب الإرادة السياسية لدى كييف".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا
25 سبتمبر, 09:17 GMT
وأضاف أن جميع المقترحات التي قدمها الوفد الروسي في إسطنبول ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات، بما في ذلك "تنظيم هدن إنسانية محدودة على خطوط التماس، وتبادل الأسرى والجثامين، وإعادة المدنيين، وإنشاء ثلاث مجموعات عمل، وتوقيع مذكرات حول مبادئ التسوية السلمية".
وأشار غالوزين إلى أن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على هذه النقاط ومناقشة أي مبادرات مضادة قد تطرحها كييف.
وكانت روسيا وأوكرانيا قد عقدتا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن عمليات تبادل للأسرى وتسليم جثامين الجنود الأوكرانيين، كما تبادل الطرفان مشاريع مذكرات بشأن تسوية النزاع.
من جانبه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق استعداد موسكو لبحث الجوانب السياسية للتسوية والعمل ضمن أي صيغة تفاوضية، مشيرًا إلى أن كييف لم ترد حتى الآن على مقترح روسي بتشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية الذي طُرح في مفاوضات إسطنبول عام 2022. كما لفت إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو وإجراء محادثات مباشرة.
