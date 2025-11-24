اعتراض وتدمير 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - الدفاع الروسية
04:58 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 05:06 GMT 24.11.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أُسقطت توزّع على النحو التالي: 45 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 9 فوق مقاطعة كراسنودار، 7 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، 4 فوق مقاطعة فورونيج، 20 فوق البحر الأسود، و8 فوق بحر آزوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.