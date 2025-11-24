https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-تركيا-تدرس-نشر-قوات-أمن-ضمن-قوة-الاستقرار-في-غزة-1107428450.html
أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن أنقرة لا تزال تُقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في غزة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T02:49+0000
2025-11-24T02:49+0000
2025-11-24T02:49+0000
رجب طيب أردوغان
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg
https://sarabic.ae/20251122/أردوغان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-مهم-لاستقرار-العالم-بأسره-1107403750.html
غزة
إسرائيل
رجب طيب أردوغان, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إن أنقرة لا تزال تُقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها في غزة، مضيفا أنه سيتم اتخاذ القرار بعد هذه التقييمات.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، أكد أردوغان مجددا أنه يعتبر الهجمات في غزة "إبادة جماعية"، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عنها.
واضطلعت تركيا، بدور رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وكانت من بين الموقعين على الاتفاق في مصر. وتعهدت بمراقبة تطبيقه وأبدت رغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار المزمع تشكيلها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، الاثنين الماضي، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس
في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام،
والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".