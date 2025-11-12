https://sarabic.ae/20251112/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تفكر-في-بناء-قاعدة-عسكرية-على-حدود-غزة-1107054315.html

البيت الأبيض: أمريكا لا تفكر في بناء قاعدة عسكرية على حدود غزة

البيت الأبيض: أمريكا لا تفكر في بناء قاعدة عسكرية على حدود غزة

سبوتنيك عربي

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، صحة التقارير حول خطط واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية قرب غلاف غزة، مؤكدة أن أمريكا "غير مهتمة بذلك". 12.11.2025

وقالت ليفيت للصحفيين: "هذا (إنشاء القاعدة العسكرية) ليس من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. لسنا معنيين بهذا الأمر حاليًا ولن نوفر التمويل اللازم له".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيليةالبيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

