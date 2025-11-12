https://sarabic.ae/20251112/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-تفكر-في-بناء-قاعدة-عسكرية-على-حدود-غزة-1107054315.html
البيت الأبيض: أمريكا لا تفكر في بناء قاعدة عسكرية على حدود غزة
سبوتنيك عربي
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، صحة التقارير حول خطط واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية قرب غلاف غزة، مؤكدة أن أمريكا "غير مهتمة بذلك". 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت ليفيت للصحفيين: "هذا (إنشاء القاعدة العسكرية) ليس من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. لسنا معنيين بهذا الأمر حاليًا ولن نوفر التمويل اللازم له".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيليةالبيت الأبيض: لم نوافق بعد على إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، صحة التقارير حول خطط واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية قرب غلاف غزة، مؤكدة أن أمريكا "غير مهتمة بذلك".
وقالت ليفيت للصحفيين: "هذا (إنشاء القاعدة العسكرية) ليس من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. لسنا معنيين بهذا الأمر حاليًا ولن نوفر التمويل اللازم له".
وفي وقت سابق من اليوم، أوضح البيت الأبيض موقفه من الأخبار المتداولة حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف شخص بالقرب من قطاع غزة، في إطار مساعيه لتشكيل قوة استقرار تضم قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الإدارة الأمريكية لم توافق بعد على خطوة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غزة، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
وكانت مصادر أفادت، أمس الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تسعى للحصول على تقدير تكلفة من قبل عدة شركات مؤهلة مسبقًا لإنشاء "قاعدة عمليات عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيًا، قادرة على دعم 10000 فرد وتوفير مساحة مكتبية تبلغ 10000 قدم مربعة لمدة 12 شهرا"، وفقًا لطلب معلومات أرسل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المقاولين المؤهلين واطلعت عليه وكالة "بلومبرغ".
مع الأخذ بالعلم أن طلبات المعلومات ليست دعوة رسمية لتقديم عروض ولا تضمن عقدًا مستقبليًا، لكنها تقدم لمحة عما تأمل الوكالات الفيدرالية في الحصول عليه من الشركات الخاصة.