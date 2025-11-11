عربي
ماكرون للرئيس الفلسطيني: سنرد وأوروبا بقوة على خطط الضم الإسرائيلية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع الضم الإسرائيلية الجزئية أو الكلية أو بحكم الأمر الواقع من خلال عملية الاستيطان في الضفة الغربية،... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
وشدد الرئيس ماكرون على أن "فرنسا وشركائها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع بقوة إن نُفّذت".وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في قصر الإليزيه، أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".وأوضح أن الانتخابات ستُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس".وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن زيارته إلى فرنسا تمثل رسالة امتنان لهذا البلد لاعترافه بالدولة الفلسطينية، وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة فرنسية: "لهذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى باريس منذ اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين... وهذه رسالة امتنان لفرنسا على موقفها المبدئي ورسالة أمل لشعبينا".وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبته في التنسيق مع فرنسا، بشأن المرحلة المقبلة من عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.وبين عباس أنه لضمان استمرار وقف إطلاق النار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لحركة حماس أن تشارك في حكم قطاع غزة.ويشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين.كما اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ووفقًا لتصريحات هذه الدول، فإن التمسك بمبدأ الدولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد قوبلت هذه التصريحات بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.وبحلول 22 سبتمبر/أيلول، اعترفت 147 دولة، بما فيها روسيا، بفلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.ووفقًا لروسيا، لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، على هامش قمة السلام في شرم الشيخ المصرية
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع الضم الإسرائيلية الجزئية أو الكلية أو بحكم الأمر الواقع من خلال عملية الاستيطان في الضفة الغربية، تشكل خطا أحمر.
وشدد الرئيس ماكرون على أن "فرنسا وشركائها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع بقوة إن نُفّذت".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة
13 أكتوبر, 19:19 GMT
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في قصر الإليزيه، أن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".
وأوضح أن الانتخابات ستُجرى "بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس".
وفي السياق نفسه، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأن زيارته إلى فرنسا تمثل رسالة امتنان لهذا البلد لاعترافه بالدولة الفلسطينية، وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة فرنسية: "لهذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهذه هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى باريس منذ اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين... وهذه رسالة امتنان لفرنسا على موقفها المبدئي ورسالة أمل لشعبينا".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى رغبته في التنسيق مع فرنسا، بشأن المرحلة المقبلة من عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيق حل الدولتين.
وبين عباس أنه لضمان استمرار وقف إطلاق النار، يجب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لحركة حماس أن تشارك في حكم قطاع غزة.
ويشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، وخلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أعلنت أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو وفرنسا اعترافها بدولة فلسطين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ماكرون: فرنسا سيكون لها دور محدد جدا إلى جانب السلطة الفلسطينية في حكم غزة
13 أكتوبر, 08:41 GMT
كما اعترفت أستراليا والمملكة المتحدة وكندا والبرتغال رسميًا بفلسطين في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. ووفقًا لتصريحات هذه الدول، فإن التمسك بمبدأ الدولتين لشعبين هو مفتاح السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقد قوبلت هذه التصريحات بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحلول 22 سبتمبر/أيلول، اعترفت 147 دولة، بما فيها روسيا، بفلسطين. وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
ووفقًا لروسيا، لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
