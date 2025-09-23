https://sarabic.ae/20250923/إعلان-نيويورك-ما-أهميته-ودلالاته-وما-الذي-يقدمه-للقضية-الفلسطينية-1105180910.html

إعلان نيويورك.. ما أهميته ودلالاته وما الذي يقدمه للقضية الفلسطينية؟

أعرب مراقبون عن أهمية إعلان مؤتمر نيويورك لحل الدولتين، الذي عقد أمس، وشهد اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أنها خطوة على طريق إقامة الدولة الكاملة،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد المراقبون في حديثهم مع "سبوتنيك"، على أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطوات مهمة مكملة، لتجسيد الدولة الفلسطينية بشكل حقيقي على الأرض، عبر الضغط على إسرائيل وفرض عقوبات عليها، ودفعها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإعطاء الحق لأصحابه، والجلوس على طاولة تفاوض سياسية.وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.دولة فلسطينية كاملةأكد المحلل السياسي الفلسطيني فادي أبو بكر أن إعلان نيويورك والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية تمثل نتاجًا لنضالات الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، مشيرًا إلى تضحيات عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى، وتضحيات الشعب الفلسطيني الذي لا يزال ينزف حتى الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية والضفة وكافة الأراضي المستهدفة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.وأضاف لـ "سبوتنيك" أن هذا الإعلان والخطوات، تكتسب أهمية قانونية وسياسية كبيرة، وتعد خطوة استراتيجية نحو تثبيت حل الدولتين، لافتا إلى أن ما يميز هذه الاعترافات هو أنها جاءت من دول غربية لطالما كانت رؤيتها لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتبطة بالرؤية الأمريكية، التي تشترط حل الصراع وفق نتائج المفاوضات الأحادية بين الجانبين.وذكر أن هذه الخطوة يمكن البناء عليها اليوم من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة. ولكنه استدرك قائلاً إن هذه الاعترافات، على الرغم من أهميتها الاستراتيجية، تبقى منقوصة ما لم يتبعها برنامج عمل دولي ملزم يحول مطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والاستقلال وإنهاء الاحتلال إلى واقع ملموس على الأرض.ودعا المحلل الفلسطيني إلى تنسيق دولي شامل بعد هذه الاعترافات، لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، ومقاطعته، واستخدام كافة الأدوات الضاغطة اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام القرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.خطوة مهمة غير كافيةمن جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن إعلان نيويورك والاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية، تأتي في سياق الاستجابة للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وضمن الحدود المتفق عليها دوليًا في الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأوضح العابد لـ "سبوتنيك" أن ما جاء في إعلان نيويورك يعد استجابة كذلك لما صدر عن الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية، والتي أكدت كلها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحق تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.وأضاف أن "هذه الخطوات تأتي في ظل ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، والتغول الاستيطاني في الضفة الغربية، وتهويد مدينة القدس واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والقوانين التي شرعتها دولة الاحتلال في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضيها".واعتبر العابد أن هذه الاعترافات مهمة لكنها تأخرت كثيرًا وغير كافية. وطالب هذه الدول التي تؤمن بحل الدولتين بالعمل على "وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة، وكذلك وقف الاستيطان وتهويد القدس، وأفكار التهجير، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأرض".وأشار العابد إلى أنه "إذا كانت هذه الدول تؤمن بصراحة بحل الدولتين، فإن هناك دولة قائمة وهي دولة الاحتلال، والمطلوب قيام الدولة الثانية وهي الدولة الفلسطينية"، مشددا على "ضرورة قيام هذه الدول بالضغط على أمريكا، الراعي الأول لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم على دولة الاحتلال نفسها لوقف العدوان ابتداءً، والعمل على الدخول في مفاوضات لإحلال السلام عبر إعطاء الشعب الفلسطيني حقه وإقامة دولته الفلسطينية".وحذر قائلًا: "من أنه دون ذلك، سيبقى إعلان نيويورك والاعترافات بالدولة الفلسطينية أمورًا معنوية ودبلوماسية ولن تؤدي لقيام دولة فلسطينية، ولن تقوم بمعاقبة إسرائيل وإلزامها بالتفاوض حول الدولة الفلسطينية والحل السلمي، وكل مطالب المجتمع الدولي"، مبينا أن الإعلان خطوة جيدة ولكنها متأخرة وغير مكتملة، ويجب إكمالها عبر تجسيد هذا الاعتراف بفرض قيام الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.ووجهت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وهي مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ومالطا وإمارة موناكو وإمارة أندورا.وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".ورأت الوزارة أن "اعترافات الدول بفلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة".

