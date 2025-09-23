https://sarabic.ae/20250923/فلسطين-تشكر-الدول-التي-اعترفت-بها-وتعتبرها-قرارات-شجاعة-1105156301.html

فلسطين تشكر الدول التي اعترفت بها وتعتبرها "قرارات شجاعة"

وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وهي مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ ومالطا و إمارة موناكو وإمارة أندورا. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".ورأت الوزارة أن "اعترافات الدول بفلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تتهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة".وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

