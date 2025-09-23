https://sarabic.ae/20250923/مصر-تعلن-عزمها-استضافة-مؤتمر-لإعادة-إعمار-غزة-بعد-التوصل-إلى-وقف-لإطلاق-النار-1105150304.html
مصر تعلن عزمها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار
مصر تعلن عزمها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
وخلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول "حل الدولتين"، قال مدبولي، من على منبر الأمم المتحدة: "مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار".وأكد مدبولي "إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولًا إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار".وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن اعتماد الجمعية العامة لـ"إعلان نيويورك"، "يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة".ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
مصر تعلن عزمها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
وخلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول "حل الدولتين"، قال مدبولي، من على منبر الأمم المتحدة: "مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار".
وأكد مدبولي "إدانة مصر الكاملة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية، وفي مختلف أنحاء المنطقة، وصولًا إلى السابقة الخطيرة لقصف دولة قطر الشقيقة، التي تشارك مع مصر في جهود الوساطة لإنهاء العدوان على قطاع غزة واستعادة الاستقرار".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن اعتماد الجمعية العامة لـ"إعلان نيويورك"، "يمثل لحظة تاريخية لتجديد التزام المجتمع الدولي بالعمل على تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة".
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.