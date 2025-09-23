https://sarabic.ae/20250923/حماس-ترحب-بدعوة-مؤتمر-حل-الدولتين-لوقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-وتبادل-المحتجزين-1105171757.html
"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين
"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالدعوة الواردة في البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي انعقد أمس الاثنين في نيويورك
وقالت الحركة في بيانها: "نرحب بدعوة البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك، لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية تُلزم الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان وعمليات الضم ومصادرة الأراضي".وأضافت: "كما نثمن كل المواقف التي تسعى إلى إنصاف شعبنا وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها، وندعم الدعوات لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة".وحذرت "حماس" من أن "ترك حكومة الاحتلال المتطرفة دون رادع أو محاسبة، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتجويع التي تمارسها منذ 23 شهرا، يمثل وصمة عار لكل من يدعم الاحتلال أو يتقاعس عن وقف العدوان ومحاسبة قادته المجرمين".وختمت الحركة الفلسطينية بيانها: "نجدد التأكيد على أن "حماس" وكافة قوى المقاومة تشكل تيارا وطنياً للتحرير والعودة، وأن سلاح المقاومة حق وطني يكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالدعوة الواردة في البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي انعقد أمس الاثنين في نيويورك برئاسة مشتركة فرنسية - سعودية، والتي دعت إلى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وتقديم المساعدات، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان.
وقالت الحركة في بيانها: "نرحب بدعوة البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك، لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية تُلزم الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان وعمليات الضم ومصادرة الأراضي".
وأضافت: "كما نثمن كل المواقف التي تسعى إلى إنصاف شعبنا وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها، وندعم الدعوات لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة".
وحذرت "حماس" من أن "ترك حكومة الاحتلال المتطرفة دون رادع أو محاسبة، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتجويع التي تمارسها منذ 23 شهرا، يمثل وصمة عار لكل من يدعم الاحتلال أو يتقاعس عن وقف العدوان ومحاسبة قادته المجرمين".
وختمت الحركة الفلسطينية بيانها: "نجدد التأكيد على أن "حماس" وكافة قوى المقاومة تشكل تيارا وطنياً للتحرير والعودة، وأن سلاح المقاومة حق وطني يكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل
، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.