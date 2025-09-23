"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/حماس-ترحب-بدعوة-مؤتمر-حل-الدولتين-لوقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-وتبادل-المحتجزين-1105171757.html
"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين
"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين
سبوتنيك عربي
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالدعوة الواردة في البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي انعقد أمس الاثنين في نيويورك... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T15:34+0000
2025-09-23T15:34+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
غزة
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
وقالت الحركة في بيانها: "نرحب بدعوة البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك، لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية تُلزم الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان وعمليات الضم ومصادرة الأراضي".وأضافت: "كما نثمن كل المواقف التي تسعى إلى إنصاف شعبنا وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها، وندعم الدعوات لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة".وحذرت "حماس" من أن "ترك حكومة الاحتلال المتطرفة دون رادع أو محاسبة، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتجويع التي تمارسها منذ 23 شهرا، يمثل وصمة عار لكل من يدعم الاحتلال أو يتقاعس عن وقف العدوان ومحاسبة قادته المجرمين".وختمت الحركة الفلسطينية بيانها: "نجدد التأكيد على أن "حماس" وكافة قوى المقاومة تشكل تيارا وطنياً للتحرير والعودة، وأن سلاح المقاومة حق وطني يكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250923/تركيا-تكشف-سبب-إغلاق-الميكروفون-أثناء-كلمة-أردوغان-بالأمم-المتحدة-1105149233.html
https://sarabic.ae/20250923/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105163622.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, العالم العربي
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, العالم العربي

"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين

15:34 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
تابعنا عبر
أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بالدعوة الواردة في البيان الختامي للمؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي انعقد أمس الاثنين في نيويورك برئاسة مشتركة فرنسية - سعودية، والتي دعت إلى إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وتقديم المساعدات، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان.
وقالت الحركة في بيانها: "نرحب بدعوة البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك، لتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية تُلزم الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانسحاب من القطاع، ووقف الاستيطان وعمليات الضم ومصادرة الأراضي".
وأضافت: "كما نثمن كل المواقف التي تسعى إلى إنصاف شعبنا وتحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها، وندعم الدعوات لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية المشروعة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة
05:53 GMT
وحذرت "حماس" من أن "ترك حكومة الاحتلال المتطرفة دون رادع أو محاسبة، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتجويع التي تمارسها منذ 23 شهرا، يمثل وصمة عار لكل من يدعم الاحتلال أو يتقاعس عن وقف العدوان ومحاسبة قادته المجرمين".
وختمت الحركة الفلسطينية بيانها: "نجدد التأكيد على أن "حماس" وكافة قوى المقاومة تشكل تيارا وطنياً للتحرير والعودة، وأن سلاح المقاومة حق وطني يكفله كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
13:36 GMT
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала