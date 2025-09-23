تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة
تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة
كشفت تركيا سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة رئيسها رجب طيب أردوغان، في مؤتمر "تسوية قضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين" في نيويورك.
وأوضحت تركيا أن "الخطاب لم يقاطع كما أُشيع، بل أُغلق الميكروفون بسبب نفاد الوقت المخصص لكلمات الرؤساء"، حسب وكالة الأناضول التركية.وقالت مديرية الاتصالات في تركيا: "يتم تخصيص 5 دقائق لخطابات رؤساء الدول والحكومات، في حين يتم منح المتحدثين الآخرين 3 دقائق"، مضيفة: "ليس صحيحا أن الرئيس لم يُسمح له بالتحدث أو أن كلماته قوطعت أثناء الخطاب".وأشارت المديرية إلى أن "الخطاب قوطع أحيانا عبر التصفيق"، وأكدت أنه "تم إيقاف تشغيل الميكروفون تلقائيًا في نهاية الدقيقة الخامسة، وفقًا للإجراءات الفنية"، لافتة إلى أن "الأمر نفسه حدث مع رئيس إندونيسيا".واتهم الرئيس التركي، خلال مشاركته أمس الاثنين في مؤتمر حل الدولتين، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.وأكد أردوغان أن "صوت فلسطين أصبح اليوم قضية عالمية"، مضيفًا أن "كل من يتحدث اليوم في مؤتمر حل الدولتين يتحدث بصوت فلسطين".وأعرب أردوغان عن أمله في رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاضرًا بين المشاركين، محذرًا من أن "حكومة نتنياهو تسعى لجعل إنشاء دولة فلسطين أمرًا مستحيلًا".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة

كشفت تركيا سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة رئيسها رجب طيب أردوغان، في مؤتمر "تسوية قضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين" في نيويورك.
وأوضحت تركيا أن "الخطاب لم يقاطع كما أُشيع، بل أُغلق الميكروفون بسبب نفاد الوقت المخصص لكلمات الرؤساء"، حسب وكالة الأناضول التركية.
وقالت مديرية الاتصالات في تركيا: "يتم تخصيص 5 دقائق لخطابات رؤساء الدول والحكومات، في حين يتم منح المتحدثين الآخرين 3 دقائق"، مضيفة: "ليس صحيحا أن الرئيس لم يُسمح له بالتحدث أو أن كلماته قوطعت أثناء الخطاب".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو
19 أغسطس, 16:48 GMT
وأشارت المديرية إلى أن "الخطاب قوطع أحيانا عبر التصفيق"، وأكدت أنه "تم إيقاف تشغيل الميكروفون تلقائيًا في نهاية الدقيقة الخامسة، وفقًا للإجراءات الفنية"، لافتة إلى أن "الأمر نفسه حدث مع رئيس إندونيسيا".
وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس"، مقطع فيديو يُظهر أن الميكروفون لم يعد يعمل أثناء كلمة الرئيس التركي في المؤتمر ويظهر صوت المترجمة الفورية وهي تقول: "لم أعد أسمع الرئيس"، بينما أكمل أردوغان كلمته.
واتهم الرئيس التركي، خلال مشاركته أمس الاثنين في مؤتمر حل الدولتين، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.
وأكد أردوغان أن "صوت فلسطين أصبح اليوم قضية عالمية"، مضيفًا أن "كل من يتحدث اليوم في مؤتمر حل الدولتين يتحدث بصوت فلسطين".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
وأعرب أردوغان عن أمله في رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاضرًا بين المشاركين، محذرًا من أن "حكومة نتنياهو تسعى لجعل إنشاء دولة فلسطين أمرًا مستحيلًا".

وفي الوقت ذاته، أشاد أردوغان بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، معتبرًا أنها تكرّم "صوت العدالة والضمير".

وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
أردوغان يؤكد للسيسي أهمية التعاون بين تركيا ومصر لإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة
29 مارس, 17:19 GMT
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
