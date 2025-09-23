https://sarabic.ae/20250923/تركيا-تكشف-سبب-إغلاق-الميكروفون-أثناء-كلمة-أردوغان-بالأمم-المتحدة-1105149233.html

تركيا تكشف سبب إغلاق الميكروفون أثناء كلمة أردوغان بالأمم المتحدة

وأوضحت تركيا أن "الخطاب لم يقاطع كما أُشيع، بل أُغلق الميكروفون بسبب نفاد الوقت المخصص لكلمات الرؤساء"، حسب وكالة الأناضول التركية.وقالت مديرية الاتصالات في تركيا: "يتم تخصيص 5 دقائق لخطابات رؤساء الدول والحكومات، في حين يتم منح المتحدثين الآخرين 3 دقائق"، مضيفة: "ليس صحيحا أن الرئيس لم يُسمح له بالتحدث أو أن كلماته قوطعت أثناء الخطاب".وأشارت المديرية إلى أن "الخطاب قوطع أحيانا عبر التصفيق"، وأكدت أنه "تم إيقاف تشغيل الميكروفون تلقائيًا في نهاية الدقيقة الخامسة، وفقًا للإجراءات الفنية"، لافتة إلى أن "الأمر نفسه حدث مع رئيس إندونيسيا".واتهم الرئيس التركي، خلال مشاركته أمس الاثنين في مؤتمر حل الدولتين، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.وأكد أردوغان أن "صوت فلسطين أصبح اليوم قضية عالمية"، مضيفًا أن "كل من يتحدث اليوم في مؤتمر حل الدولتين يتحدث بصوت فلسطين".وأعرب أردوغان عن أمله في رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاضرًا بين المشاركين، محذرًا من أن "حكومة نتنياهو تسعى لجعل إنشاء دولة فلسطين أمرًا مستحيلًا".وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أول أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

