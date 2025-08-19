https://sarabic.ae/20250819/وفاة-طفل-غزة-صاحب-صرخة-أنا-جعان-في-تركيا-فيديو--1103930392.html

وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو

وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو

سبوتنيك عربي

توفي الطفل الفلسطيني عبد الله أبو زرقة، البالغ من العمر 5 سنوات، الذي اشتهر بفيديو مؤثر يردد فيه عبارة "أنا جعان"، في أحد مستشفيات تركيا، إثر تدهور حالته... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T16:48+0000

2025-08-19T16:48+0000

2025-08-19T16:48+0000

قطاع غزة

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg

وأفادت وكالة "شهاب" الإخبارية بأن وفاة الطفل جاءت نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى تأخر نقله للعلاج في الخارج، مما ساهم في تفاقم حالته الصحية.وصرحت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأكدت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها توضح أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت، السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.

https://sarabic.ae/20250818/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يطلق-نداء-إنسانيا-لـإنقاذ-ما-تبقى-من-إنسانية-غزة--1103895233.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن