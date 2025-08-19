وفاة طفل غزة صاحب صرخة "أنا جعان" في تركيا... فيديو
© AP Photoأوضاع المدنيين في قطاع غزة
© AP Photo
تابعنا عبر
توفي الطفل الفلسطيني عبد الله أبو زرقة، البالغ من العمر 5 سنوات، الذي اشتهر بفيديو مؤثر يردد فيه عبارة "أنا جعان"، في أحد مستشفيات تركيا، إثر تدهور حالته الصحية.
وأفادت وكالة "شهاب" الإخبارية بأن وفاة الطفل جاءت نتيجة النقص الحاد في الأدوية والفحوصات والمعدات الطبية في قطاع غزة، إضافة إلى تأخر نقله للعلاج في الخارج، مما ساهم في تفاقم حالته الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت، أمس الاثنين، تقريرا يتهم إسرائيل بفرض سياسة تجويع "متعمدة" على سكان قطاع غزة، في ظل تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من خطر مجاعة وشيكة تهدد القطاع الفلسطيني.
وصرحت منظمة العفو بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحا فلسطينيا وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالا يعانون من سوء التغذية، بأن "إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل إذ تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
صاحب صرخة "أنا جعان".. استشهد الطفل عبد الله ابو زرقة ٥سنوات في المستشفيات التركية نتيجة مضاعفات سوء التغذية وتأخر سفره لتلقي العلاج..💔— صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) August 19, 2025
الله يلعن العالم مليون مرة pic.twitter.com/II6Y7khVK7
وأكدت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها توضح أن "التزامن القاتل للجوع والمرض ليس نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية الإسرائيلية" في غزة.
وأردفت "إنها النتيجة المتعمدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ22 الأخيرة لتفرض عمدا على فلسطينيي غزة ظروفا معيشية محسوبة بحيث تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهو جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة".
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت، السبت الماضي، أن أكثر من مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن خطر "مجاعة جماعية" نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض والحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
وأوضحت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن النساء والفتيات في القطاع يضطررن لاعتماد استراتيجيات بقاء شديدة الخطورة، مثل البحث عن الطعام والماء في ظل مخاطر الموت المتزايدة، لضمان استمرار حياتهن رغم التحديات الهائلة.
وطالبت "الأونروا" برفع الحصار عن قطاع غزة فورا، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون قيود لتخفيف المعاناة الإنسانية المتصاعدة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.