أردوغان: إسرائيل تهدد استقرار المنطقة.. وحكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية
أردوغان: إسرائيل تهدد استقرار المنطقة.. وحكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته اليوم الاثنين في مؤتمر حل الدولتين، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن حكومة بنيامين... 22.09.2025
وأكد أردوغان أن "صوت فلسطين أصبح اليوم قضية عالمية"، مضيفًا أن "كل من يتحدث اليوم في مؤتمر حل الدولتين يتحدث بصوت فلسطين".وفي الوقت ذاته، أشاد أردوغان بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، معتبرًا أنها تكرم "صوت العدالة والضمير". كما وجه شكره للمملكة العربية السعودية وفرنسا على تنظيم المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز حل الدولتين كسبيل للسلام. واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
غزة
فلسطين المحتلة
