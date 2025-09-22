https://sarabic.ae/20250922/أردوغان-إسرائيل-تهدد-استقرار-المنطقة-وحكومة-نتنياهو-ترتكب-إبادة-جماعية-1105145567.html

أردوغان: إسرائيل تهدد استقرار المنطقة.. وحكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية

أردوغان: إسرائيل تهدد استقرار المنطقة.. وحكومة نتنياهو ترتكب إبادة جماعية

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته اليوم الاثنين في مؤتمر حل الدولتين، إسرائيل بتهديد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن حكومة بنيامين... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T21:01+0000

2025-09-22T21:01+0000

2025-09-22T21:01+0000

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg

وأكد أردوغان أن "صوت فلسطين أصبح اليوم قضية عالمية"، مضيفًا أن "كل من يتحدث اليوم في مؤتمر حل الدولتين يتحدث بصوت فلسطين".وفي الوقت ذاته، أشاد أردوغان بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين، معتبرًا أنها تكرم "صوت العدالة والضمير". كما وجه شكره للمملكة العربية السعودية وفرنسا على تنظيم المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز حل الدولتين كسبيل للسلام. واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

https://sarabic.ae/20250922/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أطفال-غزة-مرعوبون-منذ-أكثر-من-700-يوم-والعالم-خذل-هند-رجب-1105144817.html

https://sarabic.ae/20250922/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-سلام-في-الشرق-الأوسط-دون-حل-الدولتين-1105144471.html

غزة

فلسطين المحتلة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم