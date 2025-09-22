https://sarabic.ae/20250922/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أطفال-غزة-مرعوبون-منذ-أكثر-من-700-يوم-والعالم-خذل-هند-رجب-1105144817.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجب
حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، اليوم الاثنين، من أن أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر منذ أكثر من 700
ودعت بيربوك إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، محملة إسرائيل بمسؤولية إيصال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا. وأكدت أن "السبيل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بكرامة هو حل الدولتين"، مشددة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا، كما يجب على حماس إنهاء حكمها لغزة وتسليم سلاحها. وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، اليوم الاثنين، من أن أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر منذ أكثر من 700 يوم، مشددة على أن العالم قد خذل الطفلة الغزية هند رجب والطفل الإسرائيلي كفير بيباس.
وقالت بيربوك: "لا نستطيع تجاهل صوت هند رجب عندما تعرضت السيارة التي كانت تقلها للقصف"، مضيفة أن "الإنسانية ليست في اختيار طرف دون آخر، بل في إدراك أن لكل حياة القيمة ذاتها".
ودعت بيربوك إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
، محملة إسرائيل بمسؤولية إيصال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا.
وأكدت أن "السبيل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بكرامة هو حل الدولتين"، مشددة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا، كما يجب على حماس
إنهاء حكمها لغزة وتسليم سلاحها.
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة
ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.