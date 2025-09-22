https://sarabic.ae/20250922/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أطفال-غزة-مرعوبون-منذ-أكثر-من-700-يوم-والعالم-خذل-هند-رجب-1105144817.html

الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجب

الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ أكثر من 700 يوم.. والعالم خذل هند رجب

حذرت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، خلال مشاركتها في مؤتمر حل الدولتين، اليوم الاثنين، من أن أطفال غزة يعيشون في رعب مستمر منذ أكثر من 700... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

ودعت بيربوك إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، محملة إسرائيل بمسؤولية إيصال المساعدات إلى المدنيين في القطاع، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا. وأكدت أن "السبيل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بكرامة هو حل الدولتين"، مشددة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن الحدود المعترف بها دوليًا، كما يجب على حماس إنهاء حكمها لغزة وتسليم سلاحها. وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

