مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إعلان نيويورك والاعترافات الدولية نقطة تحول تاريخية في مسار القضية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إعلان-نيويورك-والاعترافات-الدولية-نقطة-تحول-تاريخية-في-مسار-القضية-1105183765.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إعلان نيويورك والاعترافات الدولية نقطة تحول تاريخية في مسار القضية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إعلان نيويورك والاعترافات الدولية نقطة تحول تاريخية في مسار القضية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث أمس في نيويورك نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الفلسطينية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T19:03+0000
2025-09-23T19:03+0000
غزة
فلسطين المحتلة
منظمة الأمم المتحدة
حل الدولتين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091067066_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_14ad463ddf0316c0acf30ed0e76b16fa.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إعلان نيويورك يعكس إرادة الأغلبية العظمى في المجتمع الدولي، في مقدمتها الدول الأربع الأعضاء الوازنة في مجلس الأمن، إضافة إلى كل الدول الأخرى التي وافقت على الإعلان، ووقفت بجانب القضية الفلسطينية.ويرى أن ما حدث من اعترافات دولية للدولة الفلسطينية، مقدمة مهمة للقضية الفلسطينية، والتي باتت الآن على جدول الأعمال الدولي، مؤكدًا أنها تشهد الآن وضعا مشابها لما كانت عليه حالة جنوب أفريقيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما واجه النظام العنصر عزلة دولية وتأييدا كاسحا من كل دول العالم، لفك نظام الأبارتهايد العنصري.وأشار إلى أن موقف المجتمع الدولي بات يؤيد ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".ورأت الوزارة أن "اعترافات الدول بفلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة".ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250923/إعلان-نيويورك-ما-أهميته-ودلالاته-وما-الذي-يقدمه-للقضية-الفلسطينية-1105180910.html
غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/17/1091067066_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_561aaf4ce203f488deba42781c3db85b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, فلسطين المحتلة, منظمة الأمم المتحدة, حل الدولتين, حصري
غزة, فلسطين المحتلة, منظمة الأمم المتحدة, حل الدولتين, حصري

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إعلان نيويورك والاعترافات الدولية نقطة تحول تاريخية في مسار القضية

19:03 GMT 23.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور أحمد مجدلاني خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين
الدكتور أحمد مجدلاني خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث أمس في نيويورك نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إعلان نيويورك يعكس إرادة الأغلبية العظمى في المجتمع الدولي، في مقدمتها الدول الأربع الأعضاء الوازنة في مجلس الأمن، إضافة إلى كل الدول الأخرى التي وافقت على الإعلان، ووقفت بجانب القضية الفلسطينية.
ويرى أن ما حدث من اعترافات دولية للدولة الفلسطينية، مقدمة مهمة للقضية الفلسطينية، والتي باتت الآن على جدول الأعمال الدولي، مؤكدًا أنها تشهد الآن وضعا مشابها لما كانت عليه حالة جنوب أفريقيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما واجه النظام العنصر عزلة دولية وتأييدا كاسحا من كل دول العالم، لفك نظام الأبارتهايد العنصري.

وأوضح مجدلاني أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية أصبح موقفا معزولا دوليا، رفقة عدد من الدول المجهرية في العالم، لكن دون شك الموقف الأمريكي لن يستطيع الصمود أمام إرادة ومصالح الغالبية العظمى من دول العالم.

وأشار إلى أن موقف المجتمع الدولي بات يؤيد ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
إعلان نيويورك.. ما أهميته ودلالاته وما الذي يقدمه للقضية الفلسطينية؟
17:31 GMT
وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".
ورأت الوزارة أن "اعترافات الدول بفلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала