مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إعلان نيويورك والاعترافات الدولية نقطة تحول تاريخية في مسار القضية

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن ما حدث أمس في نيويورك نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الفلسطينية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إعلان نيويورك يعكس إرادة الأغلبية العظمى في المجتمع الدولي، في مقدمتها الدول الأربع الأعضاء الوازنة في مجلس الأمن، إضافة إلى كل الدول الأخرى التي وافقت على الإعلان، ووقفت بجانب القضية الفلسطينية.ويرى أن ما حدث من اعترافات دولية للدولة الفلسطينية، مقدمة مهمة للقضية الفلسطينية، والتي باتت الآن على جدول الأعمال الدولي، مؤكدًا أنها تشهد الآن وضعا مشابها لما كانت عليه حالة جنوب أفريقيا في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما واجه النظام العنصر عزلة دولية وتأييدا كاسحا من كل دول العالم، لفك نظام الأبارتهايد العنصري.وأشار إلى أن موقف المجتمع الدولي بات يؤيد ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو الضمانة الحقيقية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، قرارات هذه الدول شجاعة وتنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.وأضافت أنها "تؤكد على جاهزية واستعداد دولة فلسطين وحكومتها الشرعية على الشروع في بناء أمتن وأصدق العلاقات مع تلك الدول على المستويات كافة".ورأت الوزارة أن "اعترافات الدول بفلسطين هي اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا، وهي تعطي المزيد من الزخم للجهود الإقليمية والدولية المبذولة بقيادة السعودية وفرنسا لتطبيق إعلان نيويورك بهدف تحقيق الوقف الفوري للحرب وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في تحقيق السلام بدلاً من عنجهية القوة".ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

