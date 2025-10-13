عربي
ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديو
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه سيتم العمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم المساعدة في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي.
وقال ماكرون: "سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة وسنساعد في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي".

وتابع: "هذا يوم تاريخي وأمامنا مراحل لا بد من التعامل معها، وشخص واحد فقط كان بإمكانه وقف نتنياهو وهو ترامب".

وأضاف: "زيارة ترامب للكنيست كانت مهمة جدا، والخطة الأمريكية تنص على نشر قوة تتألف من 500 عنصر في غزة ولكن قد نحتاج إلى ألف".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق... فيديو
17:09 GMT
وتابع: "قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا لا مجرد 500، علينا التعاون لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ولا يمكن تواصل الإفلات من العقاب ونريد أن يعود الصحفيون إلى العمل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى غزة، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وقع عليها قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا، اليوم، تاريخية.

وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
ووصل الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى شرم الشيخ حيث ترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، ووصل إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادما من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من 6 ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية "الكابوس المؤلم" للإسرائيليين والفلسطينيين.
تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
