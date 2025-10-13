https://sarabic.ae/20251013/ماكرون-سنعمل-على-نشر-قوة-أممية-في-قطاع-غزة-1105974529.html

ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة

ماكرون: سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه سيتم العمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم المساعدة في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T19:19+0000

2025-10-13T19:19+0000

2025-10-13T19:19+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg

وقال ماكرون: "سنعمل على نشر قوة أممية في قطاع غزة وسنساعد في تدريب قوات أمن فلسطينية لحفظ الأمن الداخلي".وأضاف: "زيارة ترامب للكنيست كانت مهمة جدا، والخطة الأمريكية تنص على نشر قوة تتألف من 500 عنصر في غزة ولكن قد نحتاج إلى ألف".وتابع: "قطاع غزة يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا لا مجرد 500، علينا التعاون لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ولا يمكن تواصل الإفلات من العقاب ونريد أن يعود الصحفيون إلى العمل في قطاع غزة".وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.ووصل الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى شرم الشيخ حيث ترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، ووصل إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادما من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من 6 ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية "الكابوس المؤلم" للإسرائيليين والفلسطينيين.تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-والمساعدات-بدأت-في-التدفق--عاجل-1105969720.html

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم