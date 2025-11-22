عربي
أردوغان: وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم لاستقرار العالم بأسره
أردوغان: وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم لاستقرار العالم بأسره
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في تصريحات له خلال كلمة ألقاها على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "مهم لاستقرار العالم بأسره".
وقال أردوغان إن البيانات الأممية تؤكد أن الهجمات الإسرائيلية أرجعت جهود فلسطين التنموية 70 عاماً إلى الوراء.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"
09:42 GMT
وأضاف: "مستعدون كما كنا دائماً للإسهام في ديمومة وقف إطلاق النار في غزة، والمشاركة في إعادة إعمار القطاع، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، الاثنين الماضي، أن حركة "حماس" الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقوم بمسؤولياتها رغم الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال أردوغان خلال كلمة له: "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتقوم بمسؤولياتها رغم انتهاكات حكومة نتنياهو، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
"حماس" تدعو الوسطاء للتصدي لمحاولة إسرائيل تقويض وقف إطلاق النار في غزة
13:05 GMT
وتابع: "نرى أن الإدارة الأمريكية تقف موقفا بناء من الوضع في غزة، وأن هناك تأخيرا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسبب في ذلك هو إسرائيل".
وأضاف: "الوضع في غزة يزداد تفاقما مع البرد والأمطار، ويجب أن يتم إنقاذ شعب غزة من الخيم البالية التي يسكنون بها. طالما لم يتم تأسيس دولة فلسطين لن يكون هناك استقرار بالمنطقة ولا لأي دولة بالمنطقة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مقتل 22 فلسطينيا في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية على غزة
16:47 GMT
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
