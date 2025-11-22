تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"

كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".
ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" الفلسطينية باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
يضم بن غفير وسموتريتش.. إسرائيل تشكل طاقما وزاريا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أمس, 10:57 GMT
ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأكدت مصادر في إسرائيل وأمريكا، لوسائل إعلام أمريكية، أن موقع رفح يُدرس كموقع تجريبي لأول مستوطنة مؤقتة.

ووفقا للتقرير، تأتي هذه المبادرة في ظل جدل دولي حول جدوى إعادة إعمار غزة في ظل بقاء "حماس" في السلطة، إذ لم تُبدِ أي دولة مانحة استعدادها لتمويل إعادة الإعمار في مناطق سيطرة "حماس"، فيما أعربت بعض الدول العربية، وخاصة مصر، عن مخاوفها من امتداد الوضع إلى سيناء وتشجيع النزوح عبر الحدود.

وتبقى الخطة في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن يعتمد تنفيذها على التطورات العسكرية والتنسيق السياسي بين إسرائيل وأمريكا والجهات الفاعلة الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأمن في التجمعات السكنية المؤقتة، لا يزال من غير الواضح كيف ستضمن المبادرة دخول المدنيين فقط، وليس عناصر "حماس" إلى هذه المناطق، مع طرح فكرة إشراك بعض الميليشيات المحلية المدعومة من إسرائيل، لكنها ليست خيارا رسميا من قبل واشنطن، بحسب التقرير الأمريكي.

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
18 نوفمبر, 11:36 GMT
وتأمل أمريكا أن تتقلص مناطق سيطرة "حماس" تدريجيا لـ"تختفي في النهاية"، إذ ستتولى قوة استقرار دولية مدعومة بتفويض من مجلس الأمن مسؤوليات الأمن بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية، بينما يشرف مجلس السلام المقترح من الإدارة الأمريكية على الحكم المدني وإعادة الإعمار قبل تسليم السيطرة إلى هيئة حاكمة فلسطينية.
ورفضت "حماس" الخطة ووصفتها بأنها "وصاية دولية" على غزة تفصلها عن الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" المشروع، "محاولة لتقويض المقاومة وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وانتهاكًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".
