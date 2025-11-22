https://sarabic.ae/20251122/تقارير-تكشف-عن-خطة-أمريكية-لتقسيم-غزة-بين-الأحمر-والأخضر-1107391890.html

تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"

تقارير تكشف عن خطة أمريكية لتقسيم غزة بين "الأحمر" و"الأخضر"

سبوتنيك عربي

كشف تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بهدوء على خطة لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق سيطرة، مع بدء بناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-22T09:42+0000

2025-11-22T09:42+0000

2025-11-22T09:42+0000

حركة حماس

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094431029_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_231fd1a8c8b1ca31b4d1d7299c1b593f.jpg

ووفقا للتقرير، ستُحدد المناطق الخاضعة لسيطرة حركة "حماس" الفلسطينية باللون الأحمر، بينما ستُحدد المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي باللون الأخضر، إذ تخطط واشنطن لبناء "مجتمعات آمنة بديلة" للفلسطينيين النازحين داخل "المناطق الخضراء"، خلف "الخط الأصفر"، الذي يحدد نفوذ "حماس".وأفاد مسؤولون أمريكيون بأنه تم إرسال فرق هندسية إلى غزة للبدء في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة استعدادا لهذه المواقع، في حين لم يبدأ البناء بعد، وستوفر التجمعات السكنية المخطط لها مساكن مؤقتة ومرافق تعليمية ورعاية صحية، بما في ذلك مدارس ومستشفيات، إلى حين إعادة إعمار أكثر استدامة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة.ومن المقرر إقامة أول موقع من هذا النوع في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي جزئيا في الأشهر الأخيرة، ورغم استمرار وجود عناصر "حماس" في الأنفاق، تحتفظ القوات الإسرائيلية بالسيطرة العملياتية على الأرض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأكدت مصادر في إسرائيل وأمريكا، لوسائل إعلام أمريكية، أن موقع رفح يُدرس كموقع تجريبي لأول مستوطنة مؤقتة.وتبقى الخطة في مراحلها الأولى، ومن المرجح أن يعتمد تنفيذها على التطورات العسكرية والتنسيق السياسي بين إسرائيل وأمريكا والجهات الفاعلة الإقليمية.وتأمل أمريكا أن تتقلص مناطق سيطرة "حماس" تدريجيا لـ"تختفي في النهاية"، إذ ستتولى قوة استقرار دولية مدعومة بتفويض من مجلس الأمن مسؤوليات الأمن بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية، بينما يشرف مجلس السلام المقترح من الإدارة الأمريكية على الحكم المدني وإعادة الإعمار قبل تسليم السيطرة إلى هيئة حاكمة فلسطينية.ورفضت "حماس" الخطة ووصفتها بأنها "وصاية دولية" على غزة تفصلها عن الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" المشروع، "محاولة لتقويض المقاومة وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية، وانتهاكًا للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية".

https://sarabic.ae/20251121/يضم-بن-غفير-وسموتريتش-إسرائيل-تشكل-طاقما-وزاريا-لتنفيذ-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1107363393.html

https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل