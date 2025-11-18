https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html

الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"

الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"

سبوتنيك عربي

أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T11:36+0000

2025-11-18T11:36+0000

2025-11-18T11:36+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg

ووصفت الفصائل إياه بأنه "أداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وفي إدانة صريحة، رفضت الفصائل وصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، وطرح ملف سلاح المقاومة بمعزل عن سياقه القانوني والتاريخي كسلاح دفاع مشروع ضد الاحتلال وحروب الإبادة المتكررة، مؤكدةً أن أي قوة دولية تنسَّق مع الاحتلال ستفقد جوهر "الحماية الدولية" وتتحول إلى أداة عدوان إضافية.وحددت الفصائل، في بيانها، ثماني نقاط رئيسية لموقفها الرافض: التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (العودة، تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، دولة مستقلة عاصمتها القدس)، ووجوب خضوع أي ترتيبات لغزة للإرادة الوطنية الفلسطينية فقط.ورفض أي وصاية خارجية، وأن يكون أي دور دولي مقتصرًا على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال فقط، بالإضافة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة حصرًا، بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحها سلطات أمنية دائمة.وشدد البيان على ضرورة إدانة كاملة لوصم المقاومة بالإرهاب ومناقشة سلاحها خارج سياق الدفاع عن شعب تحت الاحتلال، وإدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية كاملة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع رفض استخدام المساعدات كأداة ضغط أو الإضرار بالأونروا. كما أكد على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار الكامل عن غزة، وتأييد الخطة العربية والإسلامية والمقترح المصري لإدارة وطنية فلسطينية مستقلة تشرف على القطاع والمعابر، ودعوة الوسطاء لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من الانسحاب.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.

https://sarabic.ae/20251118/الخارجية-العمانية-موقفنا-من-القضية-الفلسطينية-ثابت-وندين-كل-ما-تقوم-به-إسرائيل-في-فلسطين-1107221861.html

https://sarabic.ae/20251026/عباس-يصدر-إعلانا-بتولي-نائبه-مهام-رئيس-فلسطين-في-حال-شغور-المنصب-1106408682.html

https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-فلسطيني-موقف-روسيا-ساهم-في-إجراء-تعديلات-مهمة-على-المشروع-الأمريكي-بشأن-غزة-1107231540.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم