الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"

عربي
بوتين: روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج كاسحات الجليد النووية الموثوقة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/الفصائل-الفلسطينية-ترفض-بالإجماع-قرار-مجلس-الأمن-حول-غزة-وتعتبره-شراكة-دولية-في-الإبادة-1107234591.html
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"
سبوتنيك عربي
أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T11:36+0000
2025-11-18T11:36+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_66:0:1296:692_1920x0_80_0_0_59b7fcff5372bbd36ee245a0ad9e16f7.jpg
ووصفت الفصائل إياه بأنه "أداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.وفي إدانة صريحة، رفضت الفصائل وصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، وطرح ملف سلاح المقاومة بمعزل عن سياقه القانوني والتاريخي كسلاح دفاع مشروع ضد الاحتلال وحروب الإبادة المتكررة، مؤكدةً أن أي قوة دولية تنسَّق مع الاحتلال ستفقد جوهر "الحماية الدولية" وتتحول إلى أداة عدوان إضافية.وحددت الفصائل، في بيانها، ثماني نقاط رئيسية لموقفها الرافض: التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (العودة، تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، دولة مستقلة عاصمتها القدس)، ووجوب خضوع أي ترتيبات لغزة للإرادة الوطنية الفلسطينية فقط.ورفض أي وصاية خارجية، وأن يكون أي دور دولي مقتصرًا على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال فقط، بالإضافة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة حصرًا، بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحها سلطات أمنية دائمة.وشدد البيان على ضرورة إدانة كاملة لوصم المقاومة بالإرهاب ومناقشة سلاحها خارج سياق الدفاع عن شعب تحت الاحتلال، وإدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية كاملة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع رفض استخدام المساعدات كأداة ضغط أو الإضرار بالأونروا. كما أكد على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار الكامل عن غزة، وتأييد الخطة العربية والإسلامية والمقترح المصري لإدارة وطنية فلسطينية مستقلة تشرف على القطاع والمعابر، ودعوة الوسطاء لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من الانسحاب.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
https://sarabic.ae/20251118/الخارجية-العمانية-موقفنا-من-القضية-الفلسطينية-ثابت-وندين-كل-ما-تقوم-به-إسرائيل-في-فلسطين-1107221861.html
https://sarabic.ae/20251026/عباس-يصدر-إعلانا-بتولي-نائبه-مهام-رئيس-فلسطين-في-حال-شغور-المنصب-1106408682.html
https://sarabic.ae/20251118/مسؤول-فلسطيني-موقف-روسيا-ساهم-في-إجراء-تعديلات-مهمة-على-المشروع-الأمريكي-بشأن-غزة-1107231540.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107232956_219:0:1142:692_1920x0_80_0_0_0f61e0462dbe6c8af6fe557aa0100d94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الفصائل الفلسطينية ترفض بالإجماع قرار مجلس الأمن حول غزة وتعتبره "شراكة دولية في الإبادة"

11:36 GMT 18.11.2025
© Photo / x.comمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أصدرت القوى والفصائل الفلسطينية بيانا مشتركا، أكدت فيه تمسّكها الكامل بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، رافضةً قرار مجلس الأمن الأخير الذي تم تمريره بدفع أمريكي بشأن قطاع غزة.
ووصفت الفصائل إياه بأنه "أداة للوصاية الدولية" و"شراكة عميقة في حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن القرار يتجاوز المرجعيات الدولية ويهدف إلى فرض ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
وحذرت من أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بالصيغة المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الجديد أو الإدارة المفروضة، ما يحد من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
جلسة حوارية، تحت عنوان إرث حضاري بين عمان والعالم، ضمن فعاليات احتفالات سلطنة عمان باليوم الوطني العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الخارجية العمانية: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وندين كل ما تقوم به إسرائيل في فلسطين
07:30 GMT
وفي إدانة صريحة، رفضت الفصائل وصف المقاومة الفلسطينية بـ"الإرهاب"، وطرح ملف سلاح المقاومة بمعزل عن سياقه القانوني والتاريخي كسلاح دفاع مشروع ضد الاحتلال وحروب الإبادة المتكررة، مؤكدةً أن أي قوة دولية تنسَّق مع الاحتلال ستفقد جوهر "الحماية الدولية" وتتحول إلى أداة عدوان إضافية.
وحددت الفصائل، في بيانها، ثماني نقاط رئيسية لموقفها الرافض: التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (العودة، تقرير المصير، إنهاء الاحتلال، دولة مستقلة عاصمتها القدس)، ووجوب خضوع أي ترتيبات لغزة للإرادة الوطنية الفلسطينية فقط.
ورفض أي وصاية خارجية، وأن يكون أي دور دولي مقتصرًا على حماية المدنيين من عدوان الاحتلال فقط، بالإضافة إلى أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت ولاية الأمم المتحدة حصرًا، بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك الاحتلال أو منحها سلطات أمنية دائمة.
استقبال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
‌‏عباس يصدر إعلانا بتولي نائبه مهام رئيس فلسطين في حال شغور المنصب
26 أكتوبر, 11:59 GMT
وشدد البيان على ضرورة إدانة كاملة لوصم المقاومة بالإرهاب ومناقشة سلاحها خارج سياق الدفاع عن شعب تحت الاحتلال، وإدارة المساعدات وإعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية كاملة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مع رفض استخدام المساعدات كأداة ضغط أو الإضرار بالأونروا.
كما أكد على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار الكامل عن غزة، وتأييد الخطة العربية والإسلامية والمقترح المصري لإدارة وطنية فلسطينية مستقلة تشرف على القطاع والمعابر، ودعوة الوسطاء لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من الانسحاب.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
مسؤول فلسطيني: موقف روسيا ساهم في إجراء تعديلات مهمة على المشروع الأمريكي بشأن غزة
10:43 GMT
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.
وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала