مسؤول فلسطيني: موقف روسيا ساهم في إجراء تعديلات مهمة على المشروع الأمريكي بشأن غزة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن بشأن المشروع الأمريكي في قطاع غزة، هو محصلة حوارات...

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الموقف الذي قامت به روسيا سواء من خلال وضع الملاحظات على المشروع الأمريكي أو من خلال تقديم مشروع بديل ساهم إلى حد كبير في إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القرار الأمريكي.وأكد أن القرار الأمريكي جاء نتيجة محصلة موازين قوى، وأيضا محصلة جهد عربي وإسلامي كان على تواصل مع واشنطن باتجاه إدخال تعديلات على مشروع القرار.وتابع: "نستطيع القول إن المشروع لم يلب كل تطلعات الشعب الفلسطيني، ولم يلب كل القضايا السياسية التي طرحتها القيادة الفلسطينية، وتبنتها الدول العربية والإسلامية، لكن بكل الأحوال ورغم عدم وضوح النص فيما يتعلق بحل الدولتين والدولة الفلسطينية، نعتقد أن تقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار لم يسقط خيار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق قيام دولة فلسطينية في المستقبل، تطور مهم في موقف إدارة ترامب التي تتنكر بموقفها التقليدي لحق الشعب الفسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقبلية".ويرى مجدلاني أن القرار فتح مسارا سياسيا جديدا من شأنه أن يعيد توحيد الأراضي الفلسطينية، وكذلك عودة السلطة للقطاع لممارسة مهامها كما هو الحال في الضفة الغربية.وأنهى حديثه قائلًا: "نحن أمام وضع سياسي جديد ومرحلة جديدة، يتطلب دعم كل من الأصدقاء في روسيا والصين، ومجلس الأمن وكل الأشقاء في العالم، نحو التطبيق الدقيق والأمين لقرارات مجلس الأمن وقطع الطريق على أي إمكانية إسرائيلية للتلاعب والتنصل من تنفيذ القرار كما جرى مع كل القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة".وصوت مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام ، فقد تمت مراجعة نص مشروع القرار الأمريكي مرات عدة في إطار مفاوضات ضمن مجلس الأمن.

