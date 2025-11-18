https://sarabic.ae/20251118/مكتب-نتنياهو-خطة-ترامب-بشأن-غزة-ستؤدي-للسلام-والازدهار-1107227559.html

مكتب نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة ستؤدي للسلام والازدهار

مكتب نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة ستؤدي للسلام والازدهار

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي للسلام والازدهار لأنها تصر على نزع السلاح في قطاع غزة". 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إنه "يتوقع استلام جميع جثامين المحتجزين دون تأخير والبدء في عملية نزع سلاح القطاع وإنهاء حكم حماس".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد أمس الاثنين، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.في أواخر سبتمبر/ايلول، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.وتنص الخطة على تخلي "حماس" والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.في 10 أكتوبر/تشرين الأول، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.

