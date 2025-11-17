عربي
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد قرارا بدعم أمريكي بشأن إنشاء قوة دولية في غزة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد قرارا بدعم أمريكي بشأن إنشاء قوة دولية في غزة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعتمد قرارا بدعم أمريكي بشأن إنشاء قوة دولية في غزة

23:22 GMT 17.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
واشنطن - سبوتنيك. صوّت ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان - روسيا والصين - عن التصويت.
ينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
ووفقًا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
في أواخر سبتمبر، كشف ترامب عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.
وتنص الخطة على تخلي حماس والفصائل الأخرى عن مشاركتها في حكم غزة.
في 10 أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلانًا لوقف إطلاق النار في غزة.
