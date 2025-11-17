عربي
الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة
الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة
الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة
سبوتنيك عربي
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة سيواجهون برد الشتاء القارس داخل خيام بالية...
2025-11-17T17:52+0000
2025-11-17T17:52+0000
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082304464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fcafcdaa8fcccc4287c1fbacc39d35a.jpg
وأوضحت الوكالة، في تدوينة نشرتها الوكالة اليوم الاثنين على منصة "إكس"، أن عشرات آلاف العائلات الفلسطينية أصبحت مضطرة للعيش داخل خيام مع اقتراب فصل الشتاء، في ظروف وصفتها بأنها "تعيسة" تفتقر إلى الخصوصية ويصعب فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء. وأكدت "الأونروا" أن فرقها والمنظمات الشريكة تواصل بذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة، رغم التحديات الهائلة التي يفرضها استمرار العدوان والقيود المفروضة على دخول المساعدات. وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
الأونروا: مئات الآلاف في غزة يستقبلون الشتاء داخل خيام ممزقة وبلا أدنى مقومات الحياة

17:52 GMT 17.11.2025
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / Government media office in Gaza
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة سيواجهون برد الشتاء القارس داخل خيام بالية ومهترئة، محرومين من أبسط ضروريات العيش الكريم.
وأوضحت الوكالة، في تدوينة نشرتها الوكالة اليوم الاثنين على منصة "إكس"، أن عشرات آلاف العائلات الفلسطينية أصبحت مضطرة للعيش داخل خيام مع اقتراب فصل الشتاء، في ظروف وصفتها بأنها "تعيسة" تفتقر إلى الخصوصية ويصعب فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء.
وأكدت "الأونروا" أن فرقها والمنظمات الشريكة تواصل بذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإغاثية للعائلات النازحة، رغم التحديات الهائلة التي يفرضها استمرار العدوان والقيود المفروضة على دخول المساعدات.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
مصر تطلع الأردن على التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة
11:39 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.
وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل، رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر. وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد 4 جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
فقرات مهمة.. تفاصيل مشروع واشنطن حول غزة في مجلس الأمن
06:54 GMT
وفي النصف الثاني من أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حماس وإسرائيل، بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع الفلسطيني شبه المحاصر".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن دبلوماسيين، قولهم إن "الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة".
