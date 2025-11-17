https://sarabic.ae/20251117/مصر-تطلع-الأردن-على-التحضيرات-الجارية-للمؤتمر-الدولي-لإعادة-إعمار-غزة-1107190432.html

مصر تطلع الأردن على التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

مصر تطلع الأردن على التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ كافة بنود خطة غزة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما... 17.11.2025

وخلال اتصال هاتفي، شدد الوزيران على ما تمثله هذه الخطة من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتناول الاتصال، وفقا للخارجية المصرية، المشاورات الجارية حول مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيداً للتصويت عليه، حيث شددا على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.وأطلع عبد العاطي نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.كما أكد الجانبان التزام القاهرة وعمان بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10/تشرين الأول/ أكتوبرالماضي.وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.وتعيد "حماس" حاليا إلى إسرائيل رفات رهائنها الذين قضوا في الأسر.وقد أعاد الجانب الفلسطيني جثث 24 رهينة تم التعرف على هوياتهم. ووفقا للبيانات الإسرائيلية، توجد أربع جثث أخرى لرهائن متوفين في غزة.

