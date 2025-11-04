https://sarabic.ae/20251104/مسؤول-في-أونروا-يكشف-لـسبوتنيك-تحديات-إعادة-إعمار-غزة-وقيود-إسرائيل-على-المساعدات-1106743735.html

مسؤول في "أونروا" يكشف لـ"سبوتنيك" تحديات إعادة إعمار غزة وقيود إسرائيل على المساعدات

سبوتنيك عربي

تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تحديات متصاعدة في تنفيذ مهامها الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل منع إسرائيل دخول المساعدات...

منظمة الأونروا

غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106743272_0:85:948:618_1920x0_80_0_0_f059c8364167ecde3116f41bcf70b354.jpg

ورغم الظروف الأمنية واللوجستية الصعبة التي تواجهها والقيود الصارمة والهجمات السياسية التي تستهدف الوكالة، تواصل "أونروا" جهودها في تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية لسكان القطاع عبر برامج ترميم وإعادة تأهيل تشمل قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، في محاولة لإعادة الحياة تدريجيا إلى واحدة من أكثر المناطق تضررا في العالم.ووفقا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 165 مدرسة وجامعة بشكل كلي، وألحق أضرارا متفاوتة بنحو 392 مؤسسة تعليمية أخرى. أما ما تبقّى من مبان صالحة للاستخدام، فقد تحوّل إلى مراكز إيواء تؤوي مئات الآلاف من النازحين، مما فاقم التحديات أمام الإطار التربوي التابع للأونروا في مواصلة مهامه التعليمية.وتُعد "أونروا"، التي تأسست عام 1949، أحد الأعمدة الأساسية في حياة اللاجئين الفلسطينيين، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. واليوم، تواجه الوكالة اختبارا غير مسبوق مع تراجع الدعم المالي الدولي وتزايد الاتهامات السياسية التي تهدد وجودها.وحول واقع عمل الوكالة في غزة، والعقبات التي تضعها إسرائيل أمامها، ومدى قدرتها على مواصلة دورها الإنساني في ظل هذه الظروف المعقدة، أجرت "سبوتنيك" هذا الحوار مع المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا"، عدنان أبو حسنة.وإلى نص الحوار:بعد اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يبدو الوضع حاليا في قطاع غزة؟لا تزال إسرائيل تستهدف المدنيين في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما أدى إلى وقوع انتهاكات جديدة وإن كانت أقل حدة من السابق. وقد تسبب تجدد القصف في تعطيل دخول المساعدات الإنسانية مجددا إلى القطاع الذي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة.هل سُجّل أي تحسن في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع؟ ولماذا لم يُسمح حتى الآن بدخول المساعدات بشكل كامل؟حتى الآن، لم نلحظ أي تحسن حقيقي في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، إذ إن حجم المساعدات التي تدخل يوميا لا يزال دون الحد الأدنى المطلوب. فعدد الشاحنات التي يُسمح بدخولها يتراوح بين 200 و500 شاحنة يوميا، في حين يحتاج القطاع إلى أضعاف هذا العدد لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان.القطاع يعاني نقصا حادا في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ولا تزال الأوضاع مأساوية إلى حدّ أن بعض العائلات تكتفي بوجبة واحدة في اليوم. كما يواجه آلاف النازحين أزمة في المأوى، إذ لا تتوفر خيام أو أماكن إيواء كافية لاستيعاب الجميع.في المقابل، تمتلك "أونروا" حاليا ما يقارب ستة آلاف شاحنة جاهزة للدخول، محمّلة بالمواد الغذائية والخيام والملابس وكميات كبيرة من الأدوية، مخصّصة لتغطية احتياجات نحو 300 ألف فلسطيني في القطاع.كم يبلغ حجم الدمار في قطاع غزة اليوم؟ وكم من الوقت يحتاج لإعادة الإعمار؟حجم الدمار في قطاع غزة هائل، إذ دُمّرت نحو 80% من مدينة غزة بشكل شبه كامل، ما يجعلنا أمام مهمة إعادة بناء مدينة من الصفر تقريبا.عملية الإعمار لن تكون سهلة أو سريعة، فهي تتطلب أولا إزالة آلاف المتفجرات غير المنفجرة المنتشرة في مختلف المناطق لضمان سلامة السكان، ثم إصلاح البنية التحتية الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه ومراكز الإيواء.كما يحتاج القطاع الصحي إلى إنقاذ عاجل وإعادة تأهيل شاملة قبل الشروع في أي مرحلة من مراحل إعادة الإعمار الفعلية. هذه العملية معقدة وطويلة، وتتوقف بدرجة كبيرة على توفير التمويل الدولي ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المواد والمعدات.ما مدى جاهزية الأونروا لاستئناف مهامها في قطاع غزة؟استأنفت "أونروا" نشاطها تدريجيا في قطاع غزة، وتركز حاليا على قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما الأكثر تأثرا بالحرب، فقد أعادت الوكالة إطلاق العملية التعليمية قبل نحو أسبوعين، إذ يتلقى نحو 300 طالب دروسا عن بُعد، في حين يتابع نحو 25 ألف طالب تعليمهم حضوريا بعد أن تمكنت الأونروا من تهيئة 67 مركز إيواء كمناطق دراسية مؤقتة في مختلف أنحاء القطاع.وتسعى الوكالة إلى توسيع نطاق التعليم الوجاهي خلال الفترة القادمة، بالتوازي مع جهودها في المجال الصحي، إذ افتتحت ثلاث عيادات جديدة، إضافة إلى عشرات العيادات المتنقلة التي تقدّم خدماتها لما يقارب 15 ألف مريض يوميا.ما أبرز الصعوبات التي تواجه الأونروا في عملية إعادة الإعمار؟ وكيف يمكن تجاوزها؟تواجه "أونروا" صعوبات كبيرة في تنفيذ أي خطة لإعادة الإعمار، أبرزها القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع، رغم الحاجة الماسّة إليها لتأمين احتياجات السكان اليومية وتهيئة الظروف لبدء الإعمار.إن إعادة بناء غزة اليوم تتطلب مشروعا إنسانيا شاملا تشارك فيه الأطراف الدولية والجهات المانحة، لضمان انطلاق عملية إنقاذ حقيقية تعيد الحياة إلى القطاع.هل هناك تنسيق مع منظمات أممية أخرى لبدء عمليات الإعمار في غزة؟نعم، هناك مشاورات متواصلة بين "أونروا" وعدد من المنظمات الأممية لبحث آليات تنفيذ مرحلة الإنعاش المبكر في قطاع غزة، والتي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتوفير الخيام والمواد الغذائية والمساعدات الأساسية للسكان.ومن المنتظر أن تُسفر هذه المباحثات خلال الفترة المقبلة عن خطط عملية مشتركة تُمكّن من تسريع إدخال المساعدات وتهيئة الأرضية لانطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل منظم ومستدام.كيف تعلّقون على قرار إغلاق مدارس الأونروا في القدس الشرقية بقرار إسرائيلي؟هذا القرار يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما يُعد انتهاكا للاتفاقية الموقعة بين "أونروا" وإسرائيل بعد حرب عام 1967، والتي تنص بوضوح على احترام منشآت الوكالة وتمكينها من أداء مهامها بحرية تامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.إن مثل هذه الإجراءات تمسّ بالمكانة القانونية لـ"أونروا" وتعرقل دورها الإنساني في تقديم الخدمات التعليمية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين.لضمان حق الأطفال في التعليم، ما الذي تدعو إليه الأونروا؟تدعو "أونروا" المجتمع الدولي إلى دعم قدراتها وتعزيز مواردها، لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. كما تؤكد الوكالة على ضرورة الحفاظ على دورها الحيوي، الذي تعتبره مفخرة للعمل الإنساني على مستوى العالم، بما يضمن للأطفال الفلسطينيين حقهم في التعليم وبيئة آمنة ومستقرة للنمو والتعلم.كيف تابعت "أونروا" تصريحات وزير الخارجية الأمريكية التي قال فيها إن الوكالة لا يمكن لها القيام بأي دور في قطاع غزة لأنها تتبع حماس؟تواجه "أونروا" منذ فترة طويلة حملة ممنهجة للتشكيك في شرعيتها، خاصة من الجانب الإسرائيلي، إذ تم اتهامها زورا بالإرهاب والانتماء لحركة "حماس" الفلسطينية، ورغم استمرار هذه الحملات، تؤكد الوكالة أن هدفها الوحيد هو إعادة الحياة لسكان القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتقديم كافة الخدمات في كامل القطاع.إضافة إلى ذلك، قامت لجنة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية، ولم يتم إثبات أي مخالفة أو انتماء سياسي للوكالة.

أجرت الحوار: مريم جمال

2025

