https://sarabic.ae/20251117/فقرات-مهمة-تفاصيل-مشروع-واشنطن-حول-غزة-في-مجلس-الأمن-1107177643.html

فقرات مهمة.. تفاصيل مشروع واشنطن حول غزة في مجلس الأمن

فقرات مهمة.. تفاصيل مشروع واشنطن حول غزة في مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

مع استمرار التباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة، ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الليلة على نص القرار، وسط ترقب دولي كبير... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T06:54+0000

2025-11-17T06:54+0000

2025-11-17T06:55+0000

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106614301_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_8ed30936987f2a6af1a92649344240f4.jpg

وأعدت الولايات المتحدة مشروعاً يتألف من 11 بنداً، مستنداً إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لوقف الحرب في غزة.المشروع يقترح نشر قوة استقرار دولية تتولى إدارة الوضع الأمني في القطاع، على أن تحل محل الجيش الإسرائيلي فور دخولها غزة.قوة دولية وإدارة انتقالية للقطاع حتى 2027تنص مسودة القرار على نشر قوة دولية في غزة، وإنشاء "لجنة سلام" برئاسة ترامب لإدارة غزة مؤقتاً، واستمرار هذه الإدارة الانتقالية حتى ديسمبر/كانون الأول 2027.كما يؤكد البند الأول على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.بند لافت حول الدولة الفلسطينية ومسار سياسي جديديتضمن البند الثاني تعديلات جوهرية، منها التأكيد على أن "مجلس السلام" سيكون إدارة انتقالية وليست حكومة تعهّد، مع الإشارة إلى أن إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة قد يفتحان الطريق نحو مسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية.وشهدت المسودة تغييرات عديدة، أبرزها حذف فقرة كانت تستبعد المنظمات التي يثبت إساءة استخدامها للمساعدات، وتعديل البند الخامس ليشير إلى أن الكيانات التشغيلية في غزة تعمل تحت سلطة مجلس السلام الانتقالي، وتمويل هذه الكيانات سيكون من خلال مساهمات المانحين وآليات تمويل خاصة بالمجلس. تغيير حساس في بند الانسحاب الإسرائيلي من غزةأُدخل تعديل مهم على البند السابع، ليصبح الانسحاب الإسرائيلي مرتبطاً بسيطرة القوة الدولية على الأرض وقدرتها على تحقيق الاستقرار.وقد اعتبرت مصادر إسرائيلية هذه التعديلات "غير مواتية"، خصوصاً ما يتعلق بالإشارة لمسار دولة فلسطينية، وحرمان إسرائيل من حق الاعتراض على الدول المشاركة بقوات حفظ السلام. هل يمرّ القرار؟ شروط صعبة وتوازنات معقدةيمر مشروع القرار فقط إذا حصل على تسعة أصوات، ولم تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) حق النقض "الفيتو".وفي حال اعتماده، سيشكّل القرار انتقالاً فعلياً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الذي رعته واشنطن ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من الحرب.وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن ستقود قوة متعددة الجنسيات لنزع سلاح حماس

https://sarabic.ae/20251116/حماس-تصريحات-كاتس-تؤكد-النزعة-التوسعية-للاحتلال-وإبقاء-حالة-الصراع-1107155313.html

https://sarabic.ae/20251116/نتنياهو-لا-أعرف-إلى-متى-سيستمر-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1107166058.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم