نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "لا يمكن التخلي عن مرحلة جعل غزة منطقة منزوعة السلاح". 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو، في تصريحات له، إنه "سيتم مناقشة هذا الأمر في المجلس الوزاري المصغر"، مؤكدا أنه "لا يعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في وقت سابق اليوم، ضرورة "الاستعداد لانتقال سريع إلى هجوم واسع وتوسيع السيطرة إلى ما بعد الخط الأصفر في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على أكثر من 50 بالمئة من الأرض في القطاع.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن زامير، قوله إن "على الجيش الاستعداد للسيطرة على أراض أخرى بالقطاع وراء خطوط وقف إطلاق النار".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" في شرم الشيخ المصرية بواسطة مصرية قطرية أمريكية تركية.وفي الـ 13 من الشهر ذاته، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

