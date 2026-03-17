ترامب: معظم حلفائنا في "الناتو" أبلغونا بعدم رغبتهم في المشاركة بالعملية العسكرية ضد إيران

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
ترامب: معظم حلفائنا في "الناتو" أبلغونا بعدم رغبتهم في المشاركة بالعملية العسكرية ضد إيران
ترامب: معظم حلفائنا في "الناتو" أبلغونا بعدم رغبتهم في المشاركة بالعملية العسكرية ضد إيران
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في...
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية من قبل معظم "حلفائنا" في الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط، وذلك رغم أن تقريبا كل دولة كانت تؤيد بشدة ما نقوم به، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".وتابع: "ومع ذلك، فإنني لست مندهشا من تصرفهم هذا، لأنني لطالما اعتبرت حلف الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية هذه الدول ذاتها، بمثابة طريق ذي اتجاه واحد، فنحن نحميهم، بينما هم لا يقدمون لنا شيئا في المقابل، لا سيما في أوقات الشدة والحاجة".وزعم ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من "القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن سلاح البحرية والجو ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية قد دمرت تماما.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: معظم حلفائنا في "الناتو" أبلغونا بعدم رغبتهم في المشاركة بالعملية العسكرية ضد إيران

15:43 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 16:00 GMT 17.03.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية من قبل معظم "حلفائنا" في الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط، وذلك رغم أن تقريبا كل دولة كانت تؤيد بشدة ما نقوم به، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وتابع: "ومع ذلك، فإنني لست مندهشا من تصرفهم هذا، لأنني لطالما اعتبرت حلف الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية هذه الدول ذاتها، بمثابة طريق ذي اتجاه واحد، فنحن نحميهم، بينما هم لا يقدمون لنا شيئا في المقابل، لا سيما في أوقات الشدة والحاجة".
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
وزعم ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من "القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن سلاح البحرية والجو ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية قد دمرت تماما.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
بعد تهديدات ترامب.. ماذا يعني استهداف جزيرة خرج لصادرات النفط الإيرانية؟
