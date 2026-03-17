ترامب: معظم حلفائنا في "الناتو" أبلغونا بعدم رغبتهم في المشاركة بالعملية العسكرية ضد إيران
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
15:43 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 16:00 GMT 17.03.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية من قبل معظم "حلفائنا" في الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط، وذلك رغم أن تقريبا كل دولة كانت تؤيد بشدة ما نقوم به، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وتابع: "ومع ذلك، فإنني لست مندهشا من تصرفهم هذا، لأنني لطالما اعتبرت حلف الناتو، الذي ننفق فيه مئات المليارات من الدولارات سنويا لحماية هذه الدول ذاتها، بمثابة طريق ذي اتجاه واحد، فنحن نحميهم، بينما هم لا يقدمون لنا شيئا في المقابل، لا سيما في أوقات الشدة والحاجة".
وزعم ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من "القضاء على القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل"، مشيرا إلى أن سلاح البحرية والجو ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية قد دمرت تماما.
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.