تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب على إيران يومها الـ18، وسط تصعيد مستمر، وتخلل الليلة الماضية أحداث مهمة، منها قصف السفارة الأمريكية في بغداد، وإصرار ترامب على تكثيف استهداف إيران،... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T06:04+0000
2026-03-17T06:04+0000
2026-03-17T06:33+0000
رئيس البرلمان الإيراني: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمنأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "الأمن في المنطقة يجب أن يكون مستداما ونابعا من داخلها"، مشددا على رفض بلاده لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية من قوى خارجية.وفي سياق حديثه عن القدرات الدفاعية، أشار إلى أن "العدو لم يتمكن من فرض خطته"، مؤكدا أن بلاده "نفذت كل ما خططت له".استهداف السفارة الأمريكية في بغدادأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.وقال المراسل، إن "4 طائرات مسيرة حاولت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنين منها".وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت قوات من الجيش العراقي تلتقط فيديو لتصدي منظومات الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية "سيرام" للمسيرات.ترامب يتوعد باستهداف جزيرة الخرجهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيأمر بتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية، مؤكدا: "قد نفعل ذلك مرة أو مرتين إضافيتين لمجرد الاستمتاع بهذا العمل".جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، قال فيها ترامب إن الضربات الأمريكية السابقة نتج عنها تدمير كامل لأهداف عسكرية إيرانية في الجزيرة، التي تعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
2026
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
06:04 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 06:33 GMT 17.03.2026)
دخلت الحرب على إيران يومها الـ18، وسط تصعيد مستمر، وتخلل الليلة الماضية أحداث مهمة، منها قصف السفارة الأمريكية في بغداد، وإصرار ترامب على تكثيف استهداف إيران، لا سيما جزيرة الخرج.
رئيس البرلمان الإيراني: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمن
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "الأمن في المنطقة يجب أن يكون مستداما ونابعا من داخلها"، مشددا على رفض بلاده لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية من قوى خارجية.
وقال قاليباف، إن "إيران أبلغت دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمن"، داعيا إلى انسحاب القوات الأمريكية، معتبرا أن استقرار المنطقة يتحقق عبر تعاون دولها دون تدخل خارجي.
وفي سياق حديثه عن القدرات الدفاعية، أشار إلى أن "العدو لم يتمكن من فرض خطته"، مؤكدا أن بلاده "نفذت كل ما خططت له".
استهداف السفارة الأمريكية في بغداد
أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وقال المراسل، إن "4 طائرات مسيرة حاولت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنين منها".
وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية
.
وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت قوات من الجيش العراقي تلتقط فيديو لتصدي منظومات الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية "سيرام" للمسيرات.
ترامب يتوعد باستهداف جزيرة الخرج
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيأمر بتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية، مؤكدا: "قد نفعل ذلك مرة أو مرتين إضافيتين لمجرد الاستمتاع بهذا العمل".
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، قال فيها ترامب إن الضربات الأمريكية السابقة نتج عنها تدمير كامل لأهداف عسكرية إيرانية في الجزيرة
، التي تعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج.