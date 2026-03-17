تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ18-من-الحرب-على-إيران-سفارات-أمريكا-وجزيرة-الخرج-في-عين-العاصفة-1111574917.html
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب على إيران يومها الـ18، وسط تصعيد مستمر، وتخلل الليلة الماضية أحداث مهمة، منها قصف السفارة الأمريكية في بغداد، وإصرار ترامب على تكثيف استهداف إيران،... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T06:04+0000
2026-03-17T06:33+0000
إيران
أخبار إيران
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0a/1111290383_0:54:800:504_1920x0_80_0_0_2b2e935875c7988896353cb023d855b9.jpg
رئيس البرلمان الإيراني: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمنأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "الأمن في المنطقة يجب أن يكون مستداما ونابعا من داخلها"، مشددا على رفض بلاده لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية من قوى خارجية.وفي سياق حديثه عن القدرات الدفاعية، أشار إلى أن "العدو لم يتمكن من فرض خطته"، مؤكدا أن بلاده "نفذت كل ما خططت له".استهداف السفارة الأمريكية في بغدادأفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.وقال المراسل، إن "4 طائرات مسيرة حاولت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنين منها".وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت قوات من الجيش العراقي تلتقط فيديو لتصدي منظومات الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية "سيرام" للمسيرات.ترامب يتوعد باستهداف جزيرة الخرجهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيأمر بتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية، مؤكدا: "قد نفعل ذلك مرة أو مرتين إضافيتين لمجرد الاستمتاع بهذا العمل".جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، قال فيها ترامب إن الضربات الأمريكية السابقة نتج عنها تدمير كامل لأهداف عسكرية إيرانية في الجزيرة، التي تعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج.
https://sarabic.ae/20260316/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ17-من-الحرب-على-إيران-دول-إقليمية-تتدخل-لوقف-الصراع-صور-وفيديو-1111535896.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0a/1111290383_29:0:772:557_1920x0_80_0_0_3c2c862518a0a34b543b55f2b938f397.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة

06:04 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 06:33 GMT 17.03.2026)
CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)Поврежденное здание после авиаударов США и Израиля по площади "Революции"
Поврежденное здание после авиаударов США и Израиля по площади Революции - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
CC BY 4.0 / Mostafa Tehrani/Tasnim News Agency / Destruction in Iran (cropped image)
تابعنا عبر
يتبع
دخلت الحرب على إيران يومها الـ18، وسط تصعيد مستمر، وتخلل الليلة الماضية أحداث مهمة، منها قصف السفارة الأمريكية في بغداد، وإصرار ترامب على تكثيف استهداف إيران، لا سيما جزيرة الخرج.

رئيس البرلمان الإيراني: أبلغنا دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمن

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "الأمن في المنطقة يجب أن يكون مستداما ونابعا من داخلها"، مشددا على رفض بلاده لأي محاولات لفرض ترتيبات أمنية من قوى خارجية.

وقال قاليباف، إن "إيران أبلغت دول المنطقة بأن الوجود الأمريكي لن يجلب الأمن"، داعيا إلى انسحاب القوات الأمريكية، معتبرا أن استقرار المنطقة يتحقق عبر تعاون دولها دون تدخل خارجي.

وفي سياق حديثه عن القدرات الدفاعية، أشار إلى أن "العدو لم يتمكن من فرض خطته"، مؤكدا أن بلاده "نفذت كل ما خططت له".

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مراسل "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، بإسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.
وقال المراسل، إن "4 طائرات مسيرة حاولت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، وقد تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنين منها".
وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت قوات من الجيش العراقي تلتقط فيديو لتصدي منظومات الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية "سيرام" للمسيرات.

ترامب يتوعد باستهداف جزيرة الخرج

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيأمر بتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة خرج الإيرانية، مؤكدا: "قد نفعل ذلك مرة أو مرتين إضافيتين لمجرد الاستمتاع بهذا العمل".
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، قال فيها ترامب إن الضربات الأمريكية السابقة نتج عنها تدمير كامل لأهداف عسكرية إيرانية في الجزيرة، التي تعد أحد أهم مراكز تصدير النفط الإيراني في الخليج.
الدخان يتصاعد عقب انفجار في العاصمة الإيرانية طهران، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 8 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ17 من الحرب على إيران.. دول إقليمية تتدخل لوقف الصراع.. صور وفيديو
أمس, 13:27 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала