الجيش العراقي: الاعتداءات على فندق الرشيد والسفارة الأمريكية لها تداعيات خطيرة
الجيش العراقي: الاعتداءات على فندق الرشيد والسفارة الأمريكية لها تداعيات خطيرة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، صباح النعمان، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد والسفارة الأمريكية لها تداعيات... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T22:38+0000
2026-03-16T22:38+0000
2026-03-17T04:36+0000
وقال النعمان في بيان له: "في الوقت الذي تتعرض له قواتنا الأمنية من منتسبي الحشد الشعبي لاعتداءات غادرة سقط على إثرها شهداء وجرحى، تكررت الاعتداءات غير المبررة على عدد من المفاصل والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وهي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق".وتابع: "على خلفية هذه الاستهدافات، أمر القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة، بتعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فورًا لينالوا جزاءهم العادل".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260315/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-تنفيذ-24-هجوما-بالطيران-المسير-ضد-قواعد-عسكرية-في-المنطقة-1111529077.html
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
الجيش العراقي: الاعتداءات على فندق الرشيد والسفارة الأمريكية لها تداعيات خطيرة
22:38 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 04:36 GMT 17.03.2026)
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، صباح النعمان، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات على حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد والسفارة الأمريكية لها تداعيات خطيرة وغير مبررة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الأجهزة الأمنية بملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
وقال النعمان في بيان له: "في الوقت الذي تتعرض له قواتنا الأمنية من منتسبي الحشد الشعبي لاعتداءات غادرة سقط على إثرها شهداء وجرحى، تكررت الاعتداءات غير المبررة على عدد من المفاصل والمنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية، وهي اعتداءات تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي يعيشه العراق".
وأضاف: " تعرض حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد إلى اعتداءات إرهابية، وهي أعمال إجرامية لها تداعيات خطيرة على بلدنا، وتتسبب بتقويض المساعي الحكومية في البناء والازدهار".
وتابع: "على خلفية هذه الاستهدافات، أمر القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة، بتعقب وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة فورًا لينالوا جزاءهم العادل
".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.