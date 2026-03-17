ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك مطلقا في أي عمليات لفتح مضيق هرمز، ولكنها مستعدة لتولي مسؤولية عمليات مرافقة السفن في...

وقال ماكرون خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع الفرنسي: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو الوضع الأكثر حساسية، لن تشارك فرنسا مطلقا في عمليات فتح المضيق. وبعد أن تصبح الأوضاع أكثر هدوءًا، نحن مستعدون لتولي مسؤولية نظام المرافقة. إنه عمل سياسي وتقني".وأشار ماكرون إلى أن فرنسا لم تختر هذه الحرب ولا تشارك فيها، وأن موقفها دفاعي بحت لحماية مواطنيها وحلفائها.وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

