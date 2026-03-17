https://sarabic.ae/20260317/ماكرون-فرنسا-لن-تشارك-أبدا-في-أي-عمليات-عسكرية-لفتح-مضيق-هرمز-1111591374.html
ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك مطلقا في أي عمليات لفتح مضيق هرمز، ولكنها مستعدة لتولي مسؤولية عمليات مرافقة السفن في...
2026-03-17T15:14+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a4b45b879d6299935298541acb2f86cf.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099255924_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7342fcc64c35a8e2764cd54e309b1d92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تشارك مطلقا في أي عمليات لفتح مضيق هرمز، ولكنها مستعدة لتولي مسؤولية عمليات مرافقة السفن في المضيق بمجرد استقرار الأوضاع الحالية.
وقال ماكرون خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع الفرنسي: "فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو الوضع الأكثر حساسية، لن تشارك فرنسا مطلقا في عمليات فتح المضيق. وبعد أن تصبح الأوضاع أكثر هدوءًا، نحن مستعدون لتولي مسؤولية نظام المرافقة. إنه عمل سياسي وتقني".
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا لم تختر هذه الحرب ولا تشارك فيها، وأن موقفها دفاعي بحت لحماية مواطنيها وحلفائها.
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.