لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران

لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ناقشا خلالها الوضع في إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتيسير...

2026-03-17T15:22+0000

2026-03-17T15:22+0000

2026-03-17T15:26+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

أخبار تركيا اليوم

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 17 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".وتابع البيان: "ناقش الجانبان الجوانب الراهنة من جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تشغيل مشاريع الطاقة الاستراتيجية الروسية التركية دون انقطاع، وبالنظر إلى محاولات نظام كييف المستمرة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لخطي أنابيب الغاز "التيار الأزرق" و"السيل التركي"، تم التأكيد على الأهمية القصوى لضمان أمن شامل لخطوط الأنابيب".وأضاف: "تم بحث التعاون على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وشدد سيرغي لافروف على ضرورة اتباع نهج متوازن وموضوعي عند مناقشة مختلف مواضيع وجوانب التعاون على هذه المنصة".وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم