لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/لافروف-يبحث-مع-فيدان-الوضع-المحيط-في-إيران-1111592325.html
لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ناقشا خلالها الوضع في إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتيسير... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T15:22+0000
2026-03-17T15:26+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080589436_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b4af8a0a10d741ee9ce19949774af755.jpg
https://sarabic.ae/20260317/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ18-من-الحرب-على-إيران-سفارات-أمريكا-وجزيرة-الخرج-في-عين-العاصفة-1111574917.html
https://sarabic.ae/20260317/ماكرون-فرنسا-لن-تشارك-أبدا-في-أي-عمليات-عسكرية-لفتح-مضيق-هرمز-1111591374.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080589436_134:0:1241:830_1920x0_80_0_0_6c96f403fbaa2211835516682e01a058.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم
روسيا, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم

15:22 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 15:26 GMT 17.03.2026)
© Sputnikلافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو
لافروف وفيدان يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
يتبع
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ناقشا خلالها الوضع في إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتيسير التوصل إلى تسوية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 17 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".
وتابع البيان: "ناقش الجانبان الجوانب الراهنة من جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تشغيل مشاريع الطاقة الاستراتيجية الروسية التركية دون انقطاع، وبالنظر إلى محاولات نظام كييف المستمرة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لخطي أنابيب الغاز "التيار الأزرق" و"السيل التركي"، تم التأكيد على الأهمية القصوى لضمان أمن شامل لخطوط الأنابيب".
Поврежденное здание после авиаударов США и Израиля по площади Революции - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
تغطية مباشرة لليوم الـ18 من الحرب على إيران... سفارات أمريكا وجزيرة "الخرج" في عين العاصفة
06:04 GMT
وأضاف: "تم بحث التعاون على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وشدد سيرغي لافروف على ضرورة اتباع نهج متوازن وموضوعي عند مناقشة مختلف مواضيع وجوانب التعاون على هذه المنصة".

وتابع: "وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المحيط بإيران، وتم توضيح موقف روسيا الثابت بشأن ضرورة التهدئة السريعة للأزمة الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، واعتمادها على الأساليب السياسية والدبلوماسية السلمية، وأعرب عن استعداد روسيا لتيسير التوصل إلى تسوية وتنسيق الجهود، بما في ذلك مع تركيا، لخفض التوترات في المنطقة".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز
15:14 GMT
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала