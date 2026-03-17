لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ناقشا خلالها الوضع في إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتيسير...
لافروف يبحث مع فيدان الوضع المحيط في إيران
15:22 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 15:26 GMT 17.03.2026)
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان ناقشا خلالها الوضع في إيران، مؤكدا استعداد روسيا لتيسير التوصل إلى تسوية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 17 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان".
وتابع البيان: "ناقش الجانبان الجوانب الراهنة من جدول الأعمال الثنائي، مع التركيز على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تشغيل مشاريع الطاقة الاستراتيجية الروسية التركية دون انقطاع، وبالنظر إلى محاولات نظام كييف المستمرة لإلحاق الضرر بالبنية التحتية لخطي أنابيب الغاز "التيار الأزرق" و"السيل التركي"، تم التأكيد على الأهمية القصوى لضمان أمن شامل لخطوط الأنابيب".
وأضاف: "تم بحث التعاون على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، وشدد سيرغي لافروف على ضرورة اتباع نهج متوازن وموضوعي عند مناقشة مختلف مواضيع وجوانب التعاون على هذه المنصة".
وتابع: "وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع المحيط بإيران، وتم توضيح موقف روسيا الثابت بشأن ضرورة التهدئة السريعة للأزمة الناجمة عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران، واعتمادها على الأساليب السياسية والدبلوماسية السلمية، وأعرب عن استعداد روسيا لتيسير التوصل إلى تسوية وتنسيق الجهود، بما في ذلك مع تركيا، لخفض التوترات في المنطقة".
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.