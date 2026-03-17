إعلام: مقتل شخصين في مدينة رامات غان جنوبي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين في مدينة رامات غان جنوبي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين في مدينة رامات غان جنوبي تل أبيب إثر هجوم صاروخي إيراني.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "قتيلان في منطقة رمات غان بتل أبيب إثر قصف إيراني ومخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض".
من جانب الآخر، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إنه تم تسجيل 5 إصابات طفيفة إثر سقوط شظايا صاروخية في منطقة الشارون.
كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الثلاثاء، أنه استهدف علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء تواجده بالقرب من طهران، قائلاً في بيان: "في ضربة دقيقة شنها سلاح الجو بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية ومع قدرات عملياتية فريدة في قلب طهران تم القضاء على أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والذي شغل منصب المرشد الفعلي، وذلك أثناء تواجده بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.