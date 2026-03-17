السلطات الإيرانية تعلن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني

السلطات الإيرانية تعلن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الايرانية عن وفاة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T21:07+0000

2026-03-17T21:07+0000

2026-03-17T21:59+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وُلد لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وينتمي إلى عائلة تُعد من أكثر العائلات نفوذا في المشهد السياسي الإيراني الحديث، حيث تقلّد عدد من إخوته مناصب بارزة، من بينها رئاسة السلطة القضائية وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضوية البرلمان.حظي لاريجاني بثقة كل من الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وكبار رجال الدين، ما عزز مكانته داخل مراكز صنع القرار.على الصعيد الأكاديمي، بدأ مسيرته في العلوم الدقيقة، فحصل على بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب عام 1979 من جامعة شريف للتكنولوجيا، قبل أن يتحوّل إلى العلوم الإنسانية، حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران، وكانت أطروحته حول الفيلسوف إيمانويل كانط.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هجماتها على سلاح الجو والطائرات المسيرة، وتسعى من خلالها إلى إضعاف النظام الإيراني، بما قد يتيح للشعب الإيراني فرصة إسقاطه.وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260316/لاريجاني-لم-تقف-أي-دولة-إسلامية-إلى-جانب-إيران-والشعب-الإيراني-تمكن-من-ردع-المعتدي-1111559752.html

https://sarabic.ae/20260216/لاريجاني-لا-نعارض-هدف-ترامب-المعلن-بشأن-منع-امتلاك-إيران-للسلاح-النووي-1110398652.html

https://sarabic.ae/20260317/نتنياهو-يعلن-اغتيال-لاريجاني-وقائد-الباسيج-ويؤكد-استمرار-إسرائيل-في-زعزعة-استقرار-النظام-الإيراني-1111591796.html

https://sarabic.ae/20260317/عراقجي-يطالب-غوتيريش-بمحاسبة-المعتدين-على-إيران-وفق-الفصل-السابع-1111580753.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي

إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم