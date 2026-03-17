السلطات الإيرانية تعلن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني
أعلنت السلطات الايرانية عن وفاة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
2026-03-17T21:59+0000
21:07 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 21:59 GMT 17.03.2026)
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولّى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وُلد لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وينتمي إلى عائلة تُعد من أكثر العائلات نفوذا في المشهد السياسي الإيراني الحديث، حيث تقلّد عدد من إخوته مناصب بارزة، من بينها رئاسة السلطة القضائية وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضوية البرلمان.
حظي لاريجاني بثقة كل من الحرس الثوري الإيراني
الذي انضم إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وكبار رجال الدين، ما عزز مكانته داخل مراكز صنع القرار.
على الصعيد الأكاديمي، بدأ مسيرته في العلوم الدقيقة، فحصل على بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب عام 1979 من جامعة شريف للتكنولوجيا، قبل أن يتحوّل إلى العلوم الإنسانية، حيث نال درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية من جامعة طهران، وكانت أطروحته حول الفيلسوف إيمانويل كانط.
برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال تولّيه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نفذت عمليات اغتيال استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية
في إطار ما وصفه بجهود زعزعة استقرار النظام الإيراني.
وقال نتنياهو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إسرائيل قامت هذا الصباح باغتيال علي لاريجاني، الذي وصفه بالزعيم الفعلي للحرس الثوري، إضافة إلى اغتيال قائد الباسيج"، مضيفًا أن العمليات الجوية الإسرائيلية مستمرة لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح أن إسرائيل تعتمد في هجماتها على سلاح الجو والطائرات المسيرة، وتسعى من خلالها إلى إضعاف النظام الإيراني، بما قد يتيح للشعب الإيراني فرصة إسقاطه.
وأقر بأن هذا الهدف "لن يتحقق بسرعة أو بسهولة"، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط قد يمكن الإيرانيين من "تحديد مصيرهم بأيديهم". وفي سياق متصل، كشف نتنياهو عن تنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تعاون بين القوات الجوية والبحرية للبلدين، إلى جانب تنسيق سياسي مع الإدارة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.