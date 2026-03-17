عراقجي يطالب غوتيريش بمحاسبة المعتدين على إيران وفق الفصل السابع
عراقجي يطالب غوتيريش بمحاسبة المعتدين على إيران وفق الفصل السابع
شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على أن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية تمثل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T11:03+0000
2026-03-17T11:03+0000
2026-03-17T11:03+0000
وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد عراقجي، على "موقف إيران في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية".ووجّه عراقجي طلبا لإصدار إدانة صريحة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.واضاف أن "الوضع في مضيق هرمز لا يمكن فصله عن التوترات العامة الناجمة عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، موضحًا أن تعطيل الملاحة في المضيق هو "نتيجة مباشرة للحرب المفروضة من واشنطن وتل أبيب".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي يطالب غوتيريش بمحاسبة المعتدين على إيران وفق الفصل السابع
شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على أن الهجمات الإيرانية الإسرائيلية تمثل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد عراقجي، على "موقف إيران في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية".
ووجّه عراقجي طلبا لإصدار إدانة صريحة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، ومحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واضاف أن "الوضع في مضيق هرمز لا يمكن فصله عن التوترات العامة الناجمة عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي"، موضحًا أن تعطيل الملاحة في المضيق هو "نتيجة مباشرة للحرب المفروضة من واشنطن وتل أبيب".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.