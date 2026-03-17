‏وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، القضاء على أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T09:56+0000

وقال كاتس، في بيان له، إن "إسرائيل صفّت قيادات النظام الإيراني في طهران"، مضيفا أن العملية تهدف إلى "إعادة إيران عشرات السنوات إلى الوراء".كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "استمرار استهداف القيادات في طهران ضمن جهود الجيش لممارسة ضغوط استراتيجية على إيران"، مشيرا إلى أنه "وجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش لمواصلة ملاحقة قادة نظام الإرهاب والقمع في إيران".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ ضربة جوية دقيقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج خلال السنوات الست الماضية".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية نُفذت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت الضربة موقعًا محددًا داخل طهران، ما أدى إلى القضاء على سليماني".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

