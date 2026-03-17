‏وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260317/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-علي-لاريجاني-1111578287.html
‏وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني
‏وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، القضاء على أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T09:29+0000
2026-03-17T09:56+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111578816_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8c693993ee3d08b9fe6e4a093fbc2ac6.jpg
وقال كاتس، في بيان له، إن "إسرائيل صفّت قيادات النظام الإيراني في طهران"، مضيفا أن العملية تهدف إلى "إعادة إيران عشرات السنوات إلى الوراء".كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "استمرار استهداف القيادات في طهران ضمن جهود الجيش لممارسة ضغوط استراتيجية على إيران"، مشيرا إلى أنه "وجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش لمواصلة ملاحقة قادة نظام الإرهاب والقمع في إيران".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ ضربة جوية دقيقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج خلال السنوات الست الماضية".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية نُفذت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت الضربة موقعًا محددًا داخل طهران، ما أدى إلى القضاء على سليماني".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/11/1111578816_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_fba9c98faaef183ee9973d5f5e184638.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‏وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل علي لاريجاني

09:29 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 09:56 GMT 17.03.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني
 أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، القضاء على أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.
وقال كاتس، في بيان له، إن "إسرائيل صفّت قيادات النظام الإيراني في طهران"، مضيفا أن العملية تهدف إلى "إعادة إيران عشرات السنوات إلى الوراء".
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "استمرار استهداف القيادات في طهران ضمن جهود الجيش لممارسة ضغوط استراتيجية على إيران"، مشيرا إلى أنه "وجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش لمواصلة ملاحقة قادة نظام الإرهاب والقمع في إيران".
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
محلل سياسي يمني لـ"سبوتنيك": أمريكا وإسرائيل تتحملان التداعيات الخطيرة لحربهما على إيران
04:41 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تنفيذ ضربة جوية دقيقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج خلال السنوات الست الماضية".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية نُفذت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت الضربة موقعًا محددًا داخل طهران، ما أدى إلى القضاء على سليماني".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2026
ويتكوف يقدم إفادة لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إيران
02:15 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.
ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала