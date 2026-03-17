https://sarabic.ae/20260317/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-وحدة-الباسيج-الإيرانية-1111577927.html

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد وحدة الباسيج الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "تنفيذ ضربة جوية دقيقة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، أسفرت عن مقتل غلام رضا سليماني، الذي شغل منصب قائد قوات الباسيج...

2026-03-17T09:11+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "العملية نُفذت بتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، حيث استهدفت الضربة موقعًا محددًا داخل طهران، ما أدى إلى القضاء على سليماني".وأشار البيان إلى أن العملية تأتي ضمن سلسلة استهدافات طالت قيادات بارزة في القوات المسلحة الإيرانية، واعتبرها "ضربة إضافية لمنظومات القيادة والسيطرة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل عملياته ضد قيادات النظام الإيراني"، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.وتعد قوات الباسيج جزءًا من المنظومة العسكرية الإيرانية، وقد لعبت دورا بارزا في التعامل مع الاحتجاجات الداخلية، خصوصًا خلال الفترات الأخيرة التي شهدت تصاعدًا في التظاهرات.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وجاءت هذه الضربات على إيران رغم المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير في جنيف.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم النزاع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل.ويُعد هذا المضيق مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20260317/واشنطن-تسعى-للسيطرة-عليها-ما-أهمية-جزيرة-خرج-الإيرانية-1111562050.html

https://sarabic.ae/20260317/رئيس-البرلمان-الإيراني-أبلغنا-دول-المنطقة-بأن-الوجود-الأمريكي-لن-يجلب-الأمن-1111575190.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

