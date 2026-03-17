ويتكوف يقدم إفادة لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إيران
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين...
2026-03-17T04:35+0000
02:15 GMT 17.03.2026 (تم التحديث: 04:35 GMT 17.03.2026)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الحرب على إيران في جلسة سرية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضافت التقارير، أن السناتور المنتمية للحزب الجمهوري جوني إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت عقد الجلسة
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.