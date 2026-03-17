https://sarabic.ae/20260317/ويتكوف-يقدم-إفادة-لأعضاء-بمجلس-الشيوخ-الأمريكي-عن-إيران-اليوم-1111573573.html

ويتكوف يقدم إفادة لأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن إيران

سبوتنيك عربي

‌ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا ​عن ⁠ثلاثة مصادر مطلعة، أن المبعوث ‌الأمريكي ‌ستيف ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة من أعضاء ⁠مجلس ⁠الشيوخ من الحزبين...

2026-03-17T04:35+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg

وأضافت التقارير، أن ‌السناتور المنتمية ‌للحزب الجمهوري جوني إرنست، رئيسة اللجنة ⁠الفرعية المعنية بالتهديدات ​والقدرات ⁠الناشئة التابعة للجنة ⁠القوات المسلحة بمجلس ‌الشيوخ، رتبت عقد الجلسة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران