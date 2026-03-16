رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يكون منطقيا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس عندما يكون فرصة "للعدو" لحل... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح قاليباف، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن "وقف إطلاق النار يكون منطقيًا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس أن يكون وقف إطلاق النار فقط فرصة للعدو ليحل مشاكله مثل تدمير الرادارات أو نقص صواريخ الاعتراض ثم يهاجمنا مرة أخرى".وأضاف: "سنواصل إطلاق النار حتى يندم العدو على هجومه بالمعنى الحقيقي، وحتى تصبح الظروف السياسية والأمنية في العالم والمنطقة مهيأة وينتهي التهديد والحرب من المنطقة بشكل حقيقي".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا

19:23 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 19:27 GMT 16.03.2026)
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2026
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يكون منطقيا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس عندما يكون فرصة "للعدو" لحل مشاكله ثم مهاجمة إيران مرة أخرى.
وأوضح قاليباف، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن "وقف إطلاق النار يكون منطقيًا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس أن يكون وقف إطلاق النار فقط فرصة للعدو ليحل مشاكله مثل تدمير الرادارات أو نقص صواريخ الاعتراض ثم يهاجمنا مرة أخرى".
وأضاف: "سنواصل إطلاق النار حتى يندم العدو على هجومه بالمعنى الحقيقي، وحتى تصبح الظروف السياسية والأمنية في العالم والمنطقة مهيأة وينتهي التهديد والحرب من المنطقة بشكل حقيقي".

وتابع قاليباف: "لن نقبل وقف إطلاق النار حتى يندم العدو ويتم إيجاد ظروف سياسية وأمنية مناسبة في العالم والمنطقة".

الرئيس الإيراني: الدفاع عن البلاد حق طبيعي وإيران قادرة على تنفيذه
أمس, 18:37 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
