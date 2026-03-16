https://sarabic.ae/20260316/وقف-إطلاق-النار-منطقي-في-حال-ضمان-عدم-اندلاع-الحرب-مجددا---رئيس-البرلمان-الإيراني-1111565574.html
رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا
2026-03-16T19:23+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_c9ac0b7ddda20c3d3c6a74ecc8d5b416.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093962080_113:0:1570:1093_1920x0_80_0_0_b276056bd0563b5ae1a5cce22c07598d.jpg
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
19:23 GMT 16.03.2026 (تم التحديث: 19:27 GMT 16.03.2026)
أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يكون منطقيا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس عندما يكون فرصة "للعدو" لحل مشاكله ثم مهاجمة إيران مرة أخرى.
وأوضح قاليباف، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن "وقف إطلاق النار يكون منطقيًا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس أن يكون وقف إطلاق النار فقط فرصة للعدو ليحل مشاكله مثل تدمير الرادارات أو نقص صواريخ الاعتراض ثم يهاجمنا مرة أخرى".
وأضاف: "سنواصل إطلاق النار حتى يندم العدو على هجومه بالمعنى الحقيقي، وحتى تصبح الظروف السياسية والأمنية في العالم والمنطقة مهيأة وينتهي التهديد والحرب من المنطقة بشكل حقيقي".
وتابع قاليباف: "لن نقبل وقف إطلاق النار حتى يندم العدو ويتم إيجاد ظروف سياسية وأمنية مناسبة في العالم والمنطقة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات
على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.