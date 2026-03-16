رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا

رئيس البرلمان الإيراني: وقف إطلاق النار منطقي في حال ضمان عدم اندلاع الحرب مجددا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار يكون منطقيا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس عندما يكون فرصة "للعدو" لحل... 16.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-16T19:23+0000

2026-03-16T19:23+0000

2026-03-16T19:27+0000

وأوضح قاليباف، في حديث مع صحيفة "العربي الجديد"، أن "وقف إطلاق النار يكون منطقيًا عندما لا تندلع الحرب مرة أخرى، وليس أن يكون وقف إطلاق النار فقط فرصة للعدو ليحل مشاكله مثل تدمير الرادارات أو نقص صواريخ الاعتراض ثم يهاجمنا مرة أخرى".وأضاف: "سنواصل إطلاق النار حتى يندم العدو على هجومه بالمعنى الحقيقي، وحتى تصبح الظروف السياسية والأمنية في العالم والمنطقة مهيأة وينتهي التهديد والحرب من المنطقة بشكل حقيقي".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية