ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
سبوتنيك عربي
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إيران ليست جاهزة لعقد صفقة حول إنهاء الحرب، لكنها تريد عقدها. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T16:08+0000
2026-03-16T16:08+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
وصرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس"، أن "الولايات المتحدة "تسير على نحو جيد جدًا" في حملتها العسكرية، مؤكدًا أن "هم (في إيران) يريدون عقد اتفاق لكنهم في رأيي ليسوا جاهزين لعقد اتفاق". وكشف ترامب أنه لا يعتقد "أن الأمر (الحملة العسكرية) سيطول".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة

16:08 GMT 16.03.2026
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إيران ليست جاهزة لعقد صفقة حول إنهاء الحرب، لكنها تريد عقدها.
وصرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس"، أن "الولايات المتحدة "تسير على نحو جيد جدًا" في حملتها العسكرية، مؤكدًا أن "هم (في إيران) يريدون عقد اتفاق لكنهم في رأيي ليسوا جاهزين لعقد اتفاق".
وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وكشف ترامب أنه لا يعتقد "أن الأمر (الحملة العسكرية) سيطول".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
خبير سياسي: ترامب عزل نفسه بحربه على إيران
15:55 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
