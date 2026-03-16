ترامب: إيران تريد عقد اتفاق لكنها ليست جاهزة
سبوتنيك عربي
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إيران ليست جاهزة لعقد صفقة حول إنهاء الحرب، لكنها تريد عقدها. 16.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-16T16:08+0000
ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إيران ليست جاهزة لعقد صفقة حول إنهاء الحرب، لكنها تريد عقدها.
وصرح ترامب، في مقابلة مع شبكة "بي بي إس"، أن "الولايات المتحدة "تسير على نحو جيد جدًا" في حملتها العسكرية، مؤكدًا أن "هم (في إيران) يريدون عقد اتفاق لكنهم في رأيي ليسوا جاهزين لعقد اتفاق".
وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وكشف ترامب أنه لا يعتقد "أن الأمر (الحملة العسكرية) سيطول".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات
على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.