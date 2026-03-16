إعلام: ترامب يتطلع إلى "تحالف هرمز" والاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية

إعلام: ترامب يتطلع إلى "تحالف هرمز" والاستيلاء على جزيرة "خرج" الإيرانية

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعمل على تشكيل تحالف دولي بهدف إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد...

2026-03-16T07:45+0000

2026-03-16T07:45+0000

2026-03-16T07:46+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مكثفة مع حلفاء أوروبيين وآسيويين وخليجيين لحشد دعم سياسي وعسكري للمبادرة، مع توقع إعلان بعض الدول دعمها خلال الأيام المقبلة.فيما دعا ترامب دولا، بينها الصين، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وبريطانيا للمشاركة في تأمين الممر البحري.وبالتوازي مع ذلك، يدرس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات تصعيدية محتملة، من بينها استهداف أو السيطرة على جزيرة "خرج" الإيرانية، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني، في حال استمرار تعطيل حركة الملاحة.وتشير التقديرات إلى أن أي خطوة من هذا النوع قد تتطلب تدخلا عسكريا بريا، وتثير مخاطر ردود فعل إيرانية ضد منشآت الطاقة في الخليج، بينما تواصل أمريكا تنفيذ ضربات على أهداف إيرانية، مع تركيز خاص على مناطق الساحل في الخليج العربي.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، اليوم الاثنين، أن واشنطن تجري مباحثات مع 7 دول بشأن ترتيبات أمنية مشتركة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت جارية، ومن المبكر تحديد الدول التي ستنضم إلى هذه الترتيبات الأمنية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/شباط الماضي، ما خلّف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, العالم, أخبار العالم الآن